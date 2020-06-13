Fanatik'in acı kaybı
FANATİK ailesinde uzun yıllar Trabzonspor takımını takip eden yazarlarımızdan Serhat Demirtaş, yaşadığı ani rahatsızlık nedeniyle hayata gözlerini yumdu. FANATİK olarak merhuma Allah'tan rahmet başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm basın camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.
FANATİK ailesinde uzun yıllar Trabzonspor takımını takip eden deneyimli yazar Serhat Demirtaş, yaşadığı ani rahatsızlık nedeniyle nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Cenazesi yarın öğle vakti Eyüp Sultan mezarlığında defnedilecektir.
FANATİK olarak merhuma Allah'tan rahmet, çalışma arkadaşımızın başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm basın camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.