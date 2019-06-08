FANATİK’in acı günü

Gazetemizin sayfa sekreterlerinden İbrahim Öztürk’ün dedesi Mehmet Gül, 75 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Merhuma Allah’tan rahmet, başta çalışma arkadaşımız olmak üzere, tüm yakınları ve sevenlerine FANATİK Ailesi olarak başsağlığı dileriz.
Gazetemizin sayfa sekreterlerinden İbrahim Öztürk’ün dedesi Mehmet Gül, 75 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Merhuma Allah’tan rahmet, başta çalışma arkadaşımız olmak üzere, tüm yakınları ve sevenlerine FANATİK Ailesi olarak başsağlığı dileriz.
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