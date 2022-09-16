Fanatik yazarları Trabzonspor - Kızılyıldız maçını değerlendirdi

Trabzonspor 'la Kızılyıldız UEFA Avrupa Ligi'nde grubun ikinci haftasında karşı karşıya geldi. Abdullah Avcı'nın öğrencileri mücadeleyi 2-1 kazanarak gruptaki ilk 3 puanını aldı. Bordo-Mavili takımda Trezeguet 1 gol, 1 asistle karşılaşmaya damga vuran isim oldu. Fanatik yazarları Trabzonspor'un Kızılyıldız'ı mağlup ettiği karşılaşmayı kaleme aldı.

ERMAN ÖZGÜR: TREZEGUET FİŞİ ÇEKTİ

Kızılyıldız maçının ilk yarısı, Trabzonspor için geri dönüşler maçı gibiydi.Hamsik, Siopis, Uğurcan performansları ile oyun üstünlüğünü Trabzonspor’dan yana kıldılar. İlk toplara müdahalede Siopis, oyun organizasyonundaHamsik iyi oynayınca, omurgası düzelen takımın konsantrasyonu da yükseldi ve ilk yarı skor tabelası da Trabzonspor’dan yana oldu. Bu oyunculara ilk yarıda nihayet Trezeguet’in eşlik etmesi ve yaptığı asistleHamsik’in golü, kaybedilen öz güveni de bir parça geri getirdi. 2. yarı maç dengeli başladı ama Trabzonspor son 2 maçında yaptığı, geçiş oyunlarına tepki verememe, hatasına hiç düşmedi.

Hamsik’i koruma altına alan Abdullah Avcı, 61’de organizatörünü kenara aldı ama Kızılyıldız’ın en iyi oyuncularından Kangwa atılınca, maç daha da rahatladı. Maçın en iyilerinden Bakasetas’ın pasında nefis bir gol yapan Trezequet, maçın fişini çekti. Trabzonspor oyun konsantrasyonunu, savunma disiplinini oyuncu ayırt etmeksizin maçın tamamına yayınca, eksik Kızılyıldız’a karşı skor üstünlüğünü rahat rahat korudu.

Nikolic’in golüne rağmen sakin kalmayı başardı. Sonuçta Trabzonspor, Trezeguet’nin beklenen patlamayı yaptığı maçta, kötü gidişe iyi oynadığı Kızılyıldız galibiyeti ile son verdi. Geldiğinden beri her maç değeri anlaşılan Hamsik, Trabzonspor için artık oyun, tabela futbolun her ayrıntısı için vazgeçilmez olduğunu gösterdi.

OLCAY ÇAKIR: KIRILMA MAÇI OLABİLİR

Sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspor dün gece istediği galibiyeti, taraftarlarının da arzu ettiği oyunla almasını bildi.Hem sonuç hem de oyun büyük bir moral oldu. Bir kırılma yaşanırken, koca bir eşikten de geçilmiş oldu.Dün gece Trabzonspor’un oyununda gözle görülür değişim vardı. Hamsik’in sahada oluşunun bir çok şeyi değiştirdiği ilginç bir mekanizmaya sahip Trabzonspor. Onun sahadaki varlığına Siopis’in de temaslı oyunla destek vermesi Trabzonspor adına bir çok şeyi bir anda güzelleştirmeye yetti. Trabzonspor dün gece Avrupa Ligi’nde 3 puanla tanışırken öne, hızlı oynayan bir takım görüntüsü de verdi. Maxi Gomez istediği topları alamasa da Trabzonspor için kanatlar etkili çalıştı diyebiliriz. Özellikle Trezeguet veDjaniny, Hamsik gibi bir organizatör olduğunda yeteneklerini gösterme açısından daha cüretkar olabildiklerini belki de unutanlara göstermemiş oldular.









Psikolojik toparlanma

Bakasetas’ın, orta alanda arkasında sağlam ikili olduğunu hissettiğinde daha etkili olduğu bir kez daha görülmüş oldu. İdeal orta alan üçlüsünün de ilanı gibiydi dünkü kurgudaki Hamsik-Siopis Bakasetas üçlüsü. Her şey bir tarafa Trabzonspor psikolojik açıdan kendini tamir etti. Lig için moral buldu. Bir nevi aslına rücu etmiş oldu.Ülke puanına katkı görevi de yerine getirilmiş oldu. Rakibin gücü, rakibin 10 kişi kalışı sonrası farkı artıramama ve kalesinde gördüğü gol ise işlerin tamamen düzelmediği konusunda küçük bir uyarıydı.

SAFA CAN KONUKSEVER: ORTA SAHA DEĞİŞİNCE

Merkezde Siopis-Hamsik-Bakasetas üçlüsüyle geçen sezonki plana döndü Abdullah Avcı... Belli bir oyun alışkanlığı ve pratiği olan bu orta üçlü, ilk yarıda takımın oldukça derli toplu görünmesini sağladı. Özellikle Hamsik’in pas organizatörlüğünde rahatlayan Trabzonspor’da, kanatlar da kıpırdanınca beklenen oyundan kesitler sunuldu. 16. dakikada Trezeguet’nin müthiş şutuyla ilk tehlikeyi yaratan Bordo-Mavililer, Mısırlı yıldızın asistinde Hamsik’le golü buldu. Sonrasında farkı artırabilecek fırsatlarda Maxi Gomez-Djaniny ikilisi ya yavaş kaldı ya da yanlış tercihler yaptı. 33’te Uğurcan’ın güzel kurtarışı ilk yarıda akılda kalan anlardandı...

Maçın adamı Trezeguet

Temaslı oyunda zorlanan Gomez’i 60’ta çıkartan Avcı, sakatlıktan yeni kurtulan Hamsik’i de idareli kullanmak adına bu dakikada kenara aldı. Djaniny ileri uca kayarken, Bardhi merkeze, Abdülkadir Ömür sağ kenara geçti. 63’te Kangwa’nın atılmasıyla Kızılyıldız 10 kişi kaldıktan sonra maçın hikayesi tamamen Trabzonspor’un istediği gibi ilerledi. 68’de baskıyla kazanılan topta Bakasetas araya bıraktı, Trezeguet çok sert bir vuruşla ikiyi attı.



