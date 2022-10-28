Fanatik yazarları Kızılyıldız - Fenerbahçe maçını kaleme aldı

UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci maçında Trabzonspor , deplasmanda karşılaştığı Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi takımın gollerini, Aleksandar Katai ve Aleksandar Pesic kaydetti. Fırtına'nın tek sayısı Anastasios Bakasetas'tan gelirken, Trabzonspor'un Avrupa'da bin 161 günlük deplasman zaferi hasreti de devam etti. Fanatik yazarları Trabzonspor'un deplasmanda aldığı mağlubiyeti kaleme aldı.

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OLCAY ÇAKIR: BİREYSEL HATALAR SONUCU BELİRLEDİ

Kanatlarda yaşanan karmaşa Trabzonspor’un oyununu direkt etkiliyor. Yine benzer tercihler, yine benzer sorunları da beraberinde getirdi. Bekleri zorlayan, etkisiz kılan bu oyun hücumda da verimi tamamen etkiledi. Oyunun hakimi, mutlak kazanabilecek durumda olanı görüntüsünde bir Trabzonspor, kalesinde gördüğü golle geriye düştü önce. Sonra reaksiyoner takım olduğunu bir kez daha gösterdi ve Bakasetas durumu mükemmel bir vuruşla beraberliğe taşıdı. Yine düşük tempolu görünseler de oyunun kontrolünün elinde olduğunu düşündürdükleri dakikalarda kalesinde ikinci golü gördü Trabzonspor. İki golün de bireysel hata sınıfında değerlendirilebilecek birer pas hatası ile gelmesi savunmayı da çaresiz bıraktı. Rakibin kaptığı toplarla yaptığı hızlı geçişlerine bu anlamda çare üretemeyen Trabzonspor izledik.





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Moral bozmak yok

Maçta ikinci golün reaksiyonunu da hemen verebilirler düşüncesiyle değişiklikler umut olsa da pozisyon üretmekte zorlanan bir Trabzonspor’un tempo, pas trafiği, ve pas yönleri noktasında tüm tercihleri sonucu değiştirmedi. Trabzonspor kesinlikle kazanabileceği bir karşılaşmayı kaybetmiş oldu. Umarız öyle olmaz ama; kazanamıyorsanız kaybetmemeniz gereken maçlarda bu tip net ve basit kayıpların telafisi zor olabiliyor... Yine de moral bozmamak ve hesap yapmak en doğrusu... Neticede gruptan çıkış meselesi son haftaya kaldı.

SAFA CAN KONUKSEVER: SONUÇSUZ HAMLELER

Sırbistan’da maç dengeli başladı, ilk yarım saatlik bölümde nispeten Trabzonspor’un istediği bir oyun vardı. Özellikle Gbamin üzerinden merkezden oyunu iyi kuran Bordo-Mavililer, 3. bölgede yaptığı anlık preslerde topu kazanıp, fırsatlar da yakaladı. Ancak olmayacak bir pozisyonda, yine olmayacak bir hatayla geriye düştü. Umut Bozok’un rakibe attığı top sonrası Katai’nin kusursuz vuruşuyla golü yiyen Trabzonspor, hemen cevap verdi. Avrupa’da en başından beri çok başka oynayan Bakasetas’la skoru eşitleyen Fırtına; topla oynama, pas sayısı, şut gibi istatistiklerde rakibinden daha iyi bir grafik çizerek devre arasına girdi.









Hamsik golü atsa...

İkinci yarının 15 dakikalık bölümünde kontrolü elinde tutan Trabzonspor için kırılma anı; 56’da Hamsik’in direkten dönen topuydu. 64’te ise Bordo-Mavililer golü aradığı pozisyonun devamında topu ağlarına gördü. Abdülkadir- Djaniny hamleleriyle ön tarafa yaratıcılık katmak isteyen Avcı, günün en iyisi Gbamin’i çıkartarak risk aldı. Devamında da Yusuf Yazıcı ve Lahtimi girdi. Değişikliklerden sonra Trabzonspor reaksiyon gösteremedi, belki de maça başlayan kadro devam etse daha iyi bile olabilirdi. Sonuç olarak Bordo-Mavililer, liderlik hesapları yaparak gittiği Sırbistan’dan yenilgiyle ayrıldı, gruptan çıkmayı riske attı.



