Fanatik yazarları Ferencvaros - Trabzonspor maçını kaleme aldı

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda ilk maçında deplasmanda Ferencvaros ile karşılaştı. Temsilcimiz rakimine 3-2 yenilerek ilk haftayı puansız kapattı. Fanatik yazarları Trabzonspor'un deplasmanda mağlup olduğu karşılaşmayı kaleme aldı.

HAKAN CAN: SAVUNMA SOS VERİYOR

Avcı’nın temel prensiplerinden biri hücum ederken savunma güvenliğini bırakmamaktır. Oysa, Vitor Hugo ile oynamak adeta gole davetiye çıkarmak demek... Antalyaspor maçında da berbattı... Hem Denswil hem de Vitor çok formsuz ve yavaşlar... İki formsuz savunmacıyla oynamanın cezasını kolay kesti Ferencvaros... İlk golleri mükemmeldi. Ancak, ikinci gol Gbamin’in orta sahada 3 rakibin arasından çıkmaya çalışmasıyla, 3. gol Vitor’un yaptırdığı penaltıdan geldi. Abdullah Avcı’nın oyuncu değişiklikleri topa sahip olmak ve hücum zenginliği yaratmak içindi ama dönen topları kazanamayan takım, her uzun topta 50-60 metre geri koşmak zorunda kaldı.

Savunma tel tel dökülürken puan almanın yolu, öndeki oyuncuların verimliliğinden geçiyordu. Yakaladık ama çok kaçırdık. Maxi Gomez, Bakasetas’ın nefis bir pasında kariyerine yakışmayan bir gol kaçırdı. Yayın oradan bir vuruşunu kaleci nefis kurtardı. Üçüncüsünde nefis bir gol attı. 2. golde Umut’a verdiği pas ve Umut’un vuruşu şahaneydi. Abdülkadir Ömür sahada “lütfen” oynar gibi... Kalitesine yakışır oynamazsa kulübeden çok maç izler. Trezeguet de adeta keçi boynuzu gibi. Bir dirhem bal için bir çuval çiğnemek gerek. Nerede o eski Trezeguet! Taha 2 önemli kurtarışıyla takımı oyunda tuttu... Larsen her şeyini sahada bıraktı. Bartra olmasa durum felaketti.

Böyle mağlubiyetlerde insanın canı acıyor ama enseyi de karartmamak gerek... Savunma arızalarını çözecek Trabzonspor her kulvarda iddialı olacaktır.









OLCAY ÇAKIR: ZAMANA İHTİYAÇ VAR

Rakip on kişi kaldıktan sonra Trabzonspor’un karşılaşmayı rahatlıkla kazanabileceği düşünülürken, kalesinde gol görmesi bozuk planları daha da onarılması güç hale getirdi... Değişen kadrosuyla yeniden başlangıç yapmaya çalışan Trabzonspor’un özellikle bazı oyuncularının performansının bir türlü yükselememesi büyük bir sorun... Bu nedenle kötü oyun izletilmeye ve kötü goller yenmeye bir süre daha devam edilecek gibi görünüyor...

İşler kötü giderken teknik adamların dakika ya da devresi hiç önemli olmaksızın oyuncu değişikliğine gitmemesi takımları adına en büyük sorun... Geçen yılda mecburiyetler bir tarafa Abdülkadir Ömür ve Bakasetas’ın birlikte iyi işler yapamadığına tanıklık etmiştik.

Dün gece bu ikiliye bir de Bardhi eklenince, hücum planları inanılmaz derecede sekteye uğradı. Fizik gücü iyi, geçişleri çok doğru, defans arkasına etkili toplar atabilen ev sahibi takım istediği golleri ve akabinde eksik de kalsa istediği oyunu son düdüğe kadar götürmesini bildi. Yeni takım, değişen takım, buna ilaveten devam eden eski alışkanlıklar Trabzonspor için kısa vadede zamana duyulan ihtiyacı işaret ediyor. Maç öncesi bu maçtan alınacak bir puan başlangıç için iyi sayılabilirdi.

Ancak dün geceki karşılaşma detaylarında büyük bir kayıp olarak tarihe geçmiş oldu. Abdülkadir Ömür tek sorumlu değil ancak; eğer onbirde başlayacaksa sanıyorum bir kez daha oyunun ilk bölümlerinde oyundan alınarak her şeye yeniden başlamak zorunda.

SAFA CAN KONUKSEVER: BU KADAR BASİT YERSEN

Üç 10 numarayı (Bardhi, Ömür, Bakasetas) 11’e koyarak başladı Abdullah Avcı. Bu düzende Trabzonspor’un topa sahip olmak isteyeceği ancak 3. bölgeye geçişlerde hız sorunu yaşaması da muhtemeldi. Takımın daha ne oynadığını anlayamadan Ferencvaros’un golü geldi. 5. dakikada savunma hep birlikte uyudu, arkaya sarkanNguen affetmedi! 16. dakikada Civic’in Larsen’e yaptığı sert faul sonrası hakem VAR’da doğru kararı verirken, 10 kişi kalan rakibi karşısında Trabzonspor ritmini bulmaya başladı, 25’e kadar 3 pozisyon yakaladı. 29’da ise Gbamin’le başlayan hatalar zinciri, kaleci Taha ile devam etti ve ikinci gol geldi. 39’da Maxi Gomez’le umutlanan Bordo-Mavililer’de, hatalar silsilesi bu kez VitorHugo ile devam etti. Brezilyalı stoper tecrübesine yakışmayacak bir penaltı yaptırırken, ilk yarı bitmeden Ferencvaros farkı yeniden 2’ye yükseltti. Zor gol atıp, kolay yiyen Trabzonspor kalesinde kalitesine yakışmayacak 3 amatör golle kapattı devreyi.

Tüm kozlarını oynadı

İkinci yarıda Avcı 3 hamle birden yaptı. Denswil’i stopere çekip sol beke Eren’i alan tecrübeli hoca, Yusuf Yazıcı veHamsik’i de sahaya attı. Ancak bu değişiklikler 60’a kadar sonuç getirmeyince, Avcı’danUmut Bozok hamlesi de geldi. Ferencvaros ise hem skorun hem de 10 kişi kalmış olmanın doğal sonucu olarak iyi kapandı, hızlı hücumlarla golü aradı. Trabzonspor topu biraz hızlı çevirmeye başlayınca aradığı fırsatı yakaladı ve 71. dakikada Gomez’in harika pasında Umut Bozok farkı bire indirdi. Djaniny’nin de girmesiyle Trabzonspor tüm hücum kozlarını oynamasına rağmen rakibini bir türlü açamadı. Yusuf Yazıcı’nın golünün ofsayt nedeniyle iptal edilmesi sonrası ise Bordo Mavililer’in gardı tamamen düştü. Açıkçası dün tempo ve oyun hızıyla ilgili problemler devam etse de, esas sorun 10 kişilik rakipten 2 basit gol yemekti. Avrupa arenasında böylesine amatör goller yediğinde kazanmak hayal oluyor.



