Spor Toto Süper Lig ’in 12. haftasında Fenerbahçe , Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı İstanbulspor’u 5-2’lik skorla mağlup etti. Süper Lig’de İstanbulspor’u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe, ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Fanatik Yazarları Fenerbahçe'nin deplasmanda kazandığı 5-2'lik mücadeleyi yazdı.

ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda İstanbulspor’u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe, ligde üst üste 4. kez kazandı. Sarı-lacivertli ekip ligin 9. haftasında Karagümrük’ü 5-4, 10. haftada Ankaragücü’nü 3-0, 11. haftada Başakşehir’i 1-0 mağlup ederken, 12. haftada İstanbulspor’u 5-2 mağlup ederek ligde üst üste 4. kez kazanarak sahadan ayrıldı.









BATSHUAYI'DEN HAT-TRICK

Fenerbahçe’nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla gollerine devam ediyor. Süper Lig’de İstanbulspor ile oynanan mücadelenin 18. dakikasında penaltıdan, 50. dakikasında ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşuyla ve 88. dakikada ceza sahası içinde boş kaleye gönderdiği topla gollerine devam etti. Belçikalı futbolcu ligde toplamda 3’ü 11, 6 müsabakada 5 gol kaydederken, Avrupa Ligi’nde 2’si 11, 5 maçta 3 gol kaydetti. Öte yandan Michy Batshuayi, 86. dakikada Enner Valencia’nın attığı golde asisti yapan isim oldu.

FAİK ÇETİNER "HOŞ GELDİN BASHUAYI"

Maçtan önce ‘Favori Fenerbahçe’ demiştik, yanılmadık. Zaten maçı dışarıdan bir göz izlese İstanbulspor’un Süper Lig takımı olduğuna inanmaz. Teknik direktörleri değişen takımlar ilk maçlarında motive olur diye düşünmüştük, yanıldık. Fatih Tekke’nin de dersini çalışmadığını gördük. Bir takım her hücumda ofsayta düşer mi? Jesus yorgun Crespo’yu dinlendirmiş, Zajc’ı ilk 11 yazmış, Gustavo’nun yokluğundan da savunmayı 4’lü yapmıştı. Maça 4’lü savunma başlayan Fenerbahçe rakibin ofansif futbola yatkın olmayışından, iki kenar beki Ferdi ve Osayi’yi daha çok hücumda kullandı. Arao geriye gelip defansını 3’ledi. İstanbulspor maça tutunmaya çalışırken ucuz bir penaltı yaptı, Batshuayi golünü attı. Golden sonra maç Fenerbahçe’nin kontrolünde geçti. şık gollerin adamı İrfan Can ceza sahası dışından attığı şutla kazandırdığı golle maçın fişini çekti. Jesus devre arası hamle yapmayı sevmiyor. Sevse belki Arda Güler’i 45 dakika sahaya sürerdi. İkinci yarının başında Szalai baktı rakibin gol atacak hali yok, Topalli’ye bir asist(!) yaptı, o da golü. Fenerbahçe maça heyecan gelmesini bile istemedi. Batshuayi’nin şık kafa golü gecikmedi.









Klasik Jesus hamleleri

Jesus klasik hamlelerini son 25 dakikada yaptı. Ancak gol İstanbulspor’dan geldi. Aslında sahada oynanan futbol ile skor tabelası çok farklıydı. Son 15 dakika Jesus, Crespo’yu da oyuna aldı. Bitime 5 dakika gelen gollerle Fenerbahçe farka gitti. Maçın en iyi oyuncusu şüphesiz Batshuayi idi. 3 gol attı bir golde Valencia’ya attırdı. O zaman ‘Hoş geldin Batshuayi’ diyebiliriz.

SERKAN AKCAN: PARLATMA SERVİSİ

Jesus futbolcularına büyülü bir terapi yöntemiyle dokunuyormuş gibi her maç yeni bir ismin yıldızı parlıyor. Sezon başından bu yana maçların senaryoları genelde benzer ilerlese de aktörler sürekli değişiyor. Rennes karşısında Zajc’ın dönüşüne şaşırmaya bile vakit bulamadan dün gece İstanbulspor’a karşı Batshuayi’nin hat-trick’i göz kamaştırıcıydı. Jesus’un dokunduğu her futbolcunun yıldız ışığı yeniden parlıyor. Bu ilerlemeden nasibini alamayan bir kaç isim yok değil. Szalai’nin Karagümrük maçından bu yana süren düşüşü ve peşi sıra gelen hataları, Altay’ın çıkış sorunları ve yediği gollerin benzerliği gözden kaçmıyor elbette. Jesus, İstanbulspor karşısında Rennes maçının kahramanlarından Zajc’ı 11’de kullanarak adalet terazisinin şaşmadan çalıştığını gösterdi. Batshuayi-Pedro ikilisinin ön alan baskısını Emre Mor ve İrfan Can’ın dripling yetenekleriyle çabuk ataklara çevirme planı tuttu.

Kırılgan bir savunma

Sağ bekte başlayan Ferdi’nin kazandırdığı penaltının ardından İrfan Can’ın artık imzası haline gelen ceza sahası dışı golüyle Fenerbahçe’nin ilk yarıyı domine ettiğini, rakibini süpürdüğünü söylemek mümkün. Ne var ki, Fenerbahçe’nin bu sezon 2 ve üzeri gol yediği maçlarda aynı hatadan peş peşe yapması savunmasının ne kadar kırılgan olduğunun da bir göstergesi. Ümraniye 67/73, Karagümrük 16/24, Rennes 52/54, Rennes 5/16/30 ve İstanbulspor 48/67 dakikalarda birbirine benzer hatalarla yediği goller üzerine Jesus’un fazla mesai yapması gerekecek.









MEHMET DEMİRKOL: NEFES ALDIRMADILAR

Fenerbahçe yine bir İstanbul takımı karşısında savunma kodlarından bir süre de olsa uzaklaştı. Ümraniye ve Karagümrük’ten sonra dün 2. yarıda takım boyunu ayarlamak konusunda zaman zaman zorluk çektiler. Szalai’nin 47’de yaptığı hatayla gelen gole kadar aslında savunma planı hiç de fena işlemiyordu. Avantaja bırakılanlar dahil 6 kez rakibi ofsayta düşürmüş ve isabetli şut imkanı tanımamışlardı. Bundan sonra iş biraz değişti. 2. golde çizgiyi ve derinliği ayarlayamadılar, uzun süredir görülmemiş şekilde yakalandılar. 2 metre geriden çıkan Topalli’nin golü Jesus’u fazlasıyla sinirlendirmiş olmalı. Tabii bunda 1 dakika önce ikisi savunma ve orta sahadan olmak üzere yapılan 3 değişikliğin tam yerleşememesi de sebep.

Bolca top kaptılar

Jesus bunu seyretmedi. Crespo oyun girdi ve o baskı/savunma kodları hemen hatırlandı. İlk 45 dakika boyunca iyi işleyen oyun bu kez bir üst seviyeye çıktı. Arao-Crespo bağlantısı etrafını da zenginleştiren bir kaynak ve aynı zamanda herkesin mesafesini ayarladığı bir çapa rolü görüyor. Bu 3’lü de çok daha iyi çalışsa da 4’lüde orta saha merkezine bir ekstra oyuncu katılması demek. Ki İstanbulspor seviyesinde bir takım geriden pasla oynamaya çalıştığında bolca top kapan bir oyuna dönüşüyor. Perşembe Rennes maçından 2 gün sonra, skor 3-2’ye gelmesine rağmen hiç endişe duymadan vites artırabilmek ve rakibe nefes aldırmamak da övgüyü hak ediyor.







