Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Austria Wien ile karşı karşıya geldi. İlk maçta Avusturya temsilcisini 2-0 mağlup eden Jorge Jesus yönetimindeki Sarı-Lacivertli ekip, sahasında dolu tribünler önünde rakibini bu sefer 4-1 mağlup ederek adını Avrupa Ligi grup aşamasına yazdırmayı başardı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş kaydetti.

Fanatik yazarları Fenerbahçe - Austruia Wien karşılaşmasını kaleme aldı!

FAİK ÇETİNER: İDMAN NİYETİNE

Austria Wien’nin daha ilk maçta Fenerbahçe’ye rakip olamayacağını görmüştük. Viyana’daki maçın skor rahatlığı ve rakibin kapasitesi yüzünden rövanş oyunu Fenerbahçe adına idman niyetinde geçti. İlk yarı biterken Martins’in attığı kafa golüne takılmayın. Ben yıllardır her hücum girişiminde ofsayta yakalanan bir Avrupalı takım görmedim. Skor avantajı Jesus’a rotasyon yaptırmış, 3’lü defans Lemos-GustavoPeres’ten oluşmuş, önlerine Crespo ve İsmail’i koymuş, kanatlara da Osayi ve Alioski’yi atmıştı. Önde baskıda, rakibin düşük kalitesi yüzünden Fenerbahçe oyun içinde hiç zorlanmadı. İlk 15 dakika dolmadan İsmail’in kaleye yolladığı top rakibe çarpıp şandele dönüşünce önde olan kaleci avlanıverdi. İsmail Yüksek demişken devam edelim. İyi niyetli, mücadele ediyor ama girdiği her ikili mücadele riskli ve tehlikeli.

Galibiyet güzeldir

Maçın 2. golü, uzun bir aradan sonra formasına kavuşan İrfanCan’dan geldi. Oyunun öne çıkan isimlerinden biriydi. Mükemmel servisler yaptı.Hele attığı 2. gol tam jeneriklikti. İrfanCan gibi, Crespo ve Alioski de 'yerimiz kulübe' değil dediler. Bakalım Jesus haftaya onlara ilk 11’de yer açacak mı? Jesus mecbur kalmadıkça hamle yapmayı sevmiyor. Sahaya sürdüğü 11’e uzun süre el atmadı. Zaten kurt hoca da sahadaki oyunun idman gibi geçtiğini hepimizden önce görüyordu. Son 15 dakika sahaya sürülenlerden en mutlusu Mert Hakan oluyordu. Oyuna girer girmez, attığı mükemmel golle adeta dönüşünü kutladı. Rakip kim olursa olsun, galibiyet güzeldir.Hele bu galibiyetler ülke puanıma katkı yapıyorsa... Tebrikler Fenerbahçe, yolun Avrupa’da açık ve şanslı olsun.









ERMAN ÖZGÜR: JESUS İYİKİ GELMİŞ

Fenerbahçe futbolun tüm doğrularını sahaya yansıttı maçın ilk yarısında. Topu rakip sahaya taşırken, rakip sahada yardımlaşmada, topun hızını ayarlarken, pozisyona girme becerisi, duran top organizasyonu ve hepsinden önemlisi ilk maçın skoruna hiç takılmadan yüksek konsantrasyonla neredeyse kusursuzdu. Jesus'un 'İdeal kadro diye bir şey yok' söylemi hayat buldu ve son maçın 11'inden değişen 7 oyuncuya rağmen oynanan oyun, İsmail Yüksek ve İrfan Can'ın golleri ile Avusturya Wien'e bir devrede havlu attırdı.

Martins'in nazar boncuğu misali uzatmalarda gelen golüne rağmen Fenerbahçe 2. yarıyı da aynı konsantrasyonla oynadı. Futbolda ikililer bir takımın seviyesini en çok belirleyen detaylardan biridir ve Fenerbahçe Alioski-Rossi ve İsmail Yüksek-Crespo gibi özel ikili performansları ile maçın kontrolünü hep elinde tuttu.









Göğsümüzü kabartan oyun

Savunmada ise Luan Peres harika bir akşam geçirdi. İrfan Can istikrar problemini çözebilirse özellikle attığı 2. golle de bu takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Mert Hakan oyuna girip 'Ben de buradayım' dedi. Kısacası Fenerbahçe, Avrupa'da göğsümüzü kabartan bir oyunla, net bir skorla gruplara kalmayı başarırken, rakibe göre dizilişleri, oyuncu seçimleri ve tüm oyuncuları kullanarak performans alma becerisi ile Jesus'da iyi ki gelmiş dedirtti.



