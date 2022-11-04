Fanatik yazarları Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçını yazdı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu son hafta maçında Fenerbahçe Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le Polonya'da karşılaştı. Sarı-Lacivertliler Arda Güler'in bir gol, bir asistle yıldızlaştığı maçta rakibini 2-0 yenerek gruptan lider çıkmayı başardı. Fenerbahçe liderliğin ardından 32 turunu geçerek direkt son 16'ya kaldı. Fanatik'in yazarları Fenerbahçe'nin Kiev galibiyetini yazdı.





FAİK ÇETİNER: JESUS'UN ÖPÜCÜĞÜ

Kazanmanın ötesinde Rennes’e karşı averaj üstünlüğünü korumak zorundaydı Fenerbahçe. Jesus ilginç bir adam, Arda Güler’i kolay değil, zor maçlarda ilk 11 yazıp herkesi şaşırtıyor. Fenerbahçe mutlak kazanması gereken maça 3-5-2 başladı. Serdar, Arao, Szalai 3’lü defans oynarken oyunun iki yönünü de rahat kullanan Osayi sağda Ferdi soldaydı. Genç yıldız Arda orta alanda resital yapıyor, Crespo ve Lincoln ilk topları hep kazanıyordu. Valencia ve Batshuayi de Dinamo Kiev defansını hep hırpalıyordu. Maç Fenerbahçe’nin hakimiyetinde giderken Arda Güler’in ustaları imrendirecek golü geliyordu. Golü atan Arda için Jesus’tan yanağına gelen öpücük en büyük armağandı. Golü bulan Fenerbahçe 'Bu bizi kesmez' diyerek yükleniyor, devre biterken gelen Arao kafa golüyle (Asist Arda’dan) hedefe varmanın zor olmadığını gösteriyordu.





Şapka çıkartılır

İkinci yarı da ipler Fenerbahçe’nin elindeydi. Pozisyon buluyor, pozisyon vermiyordu. Jesus son 25 dakikada Arda, Valencia ve Batshuayi’yi dışarı alıp, becerili ayaklar İrfan Can, Emre Mor ve Pedro’yu sahaya sürdü. Artık gözler sahada, kulaklar Rennes- Larnaka maçındaydı. Larnaka direndi, Fenerbahçe işi bitirdi. Bu başarı asla küçümsenemez. Bu takıma şapka çıkartılır. UEFA Kupası’nda artık konuşulan bir Fenerbahçe var. Jesus’un öpücüğü de unutulmaz.

SERKAN AKCAN: RAGBİ TAKIMI GİBİ

Polonya’da az seyirci önünde başlayan maça oynamaktan ziyade, durdurmak için çıkan Lucescu ve takımı yine bir faul makinası gibiydi. İlk maçı tüm izleyenlerden farklı yorumlayan Lucescu bu rakamlara ne der bilmiyorum ama ilk 15 dakika dolduğunda Dinamo Kiev tam 7 faul yapmıştı bile. İlginçtir, Kiev bu sezon oynadığı resmi maçlarda en çok faulü Fenerbahçe’ye karşı yaptı. Temmuz ayındaki Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki ilk maçta 26 faul yaparak rekor kıran Kiev rövanşı da 15 faulle bitirmişti. Avrupa Ligi’ndeki ilk grup maçında 16, dün gece de 20 faul yapan Lucescu ve öğrencileri bir futbol takımından ziyade ragbi takımı gibiydi. Fenerbahçe’nin sertliğe verdiği fiziksel reaksiyon, topa nitelikli sahipliği ve hücum aksiyonlarındaki etkinliği ragbi maçını kazanmasını sağladı. Kiev’in sert futboluna karşı Jesus’un Arao’yu merkeze alıp, Crespo-Lincoln-Arda ile kurguladığı 4-1-3-2’nin hem ofansif hem defansif tarafı yine tatmin ediciydi.





Arda'ya çok yakışıyor

İlk yarı bittiğinde Fenerbahçe sadece tabelada 2-0 önde değildi, oyunu ve rakibini öylesine domine etti ki, Kiev’i neredeyse kalesine getirmedi. Arda’yı sadece Fenerbahçeliler değil, neredeyse ülkedeki tüm takımların taraftarları seviyor. Çok az futbolcuya nasip olan bir ayrıcalık bu. Arda, yetenekleri kadar saha içindeki masum yüz ifadesi ve sempatikliğiyle bunu yakalamış durumda. Arda Güler, dün gece attığı klas gol ve peşi sıra Arao’ya yaptığı asistle Avrupa Ligi’nde en erken yaşta bir maçta asist ve gol kaydeden futbolcu rekorunu eline geçirdi. Türkiye’nin sevgisini kazanmıştı şimdi Avrupa’nın sevgilisi olma yolunda ilerliyor. Yolu açık olsun, çok yakışıyor.









MEHMET ALİ SABUNCU: ARDA ATTI, ATTIRDI

Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, Rennes'e karşı +1 averajla lider olarak Lucesculu Kiev'e konuk oldu. İşte bu kritik maçın önemli anları; 5'te Arda sağdan ortaladı, Szalai kafayı isabetsiz vurdu. 16'da Valencia ceza alanında şutladı, Kiev defansı golü çıkardı. 23'te Crespo ile başlayan atakta defanstan dönen topu Arda müthiş aşırttı: 0-1. 31'de ceza alanında Batshuayi pozisyona girdi ama Ukraynalılar dikkatliydi. 34'te Valencia rakip defansı şaşırttı ama vuruşu çaprazdan kötüydü. 45+2'de Arda korneri kullandı, Arao kafayla devreyi bitirdi: 0-2. 55'te Batshuayi ters ama isabetli kafayla topu Altay'a geri pas yapıp rakip atağı bitirdi, Jesus kenarda bu olayı alkışladı! 60'ta Valencia tek başına golü atamadı. Maç bu sonuçla bitti. Rennes puan kaybedince, Fenerbahçe UEFA'da artık ilk 16'da...

Güzel sonuç

Fenerbahçe baştan sona etkiliydi. Güzel maç oldu, Arda maça damga vurdu. Artık Avrupa'da Fenerbahçe var... Geridekilere yorum yok. Televizyondan maçları izlesinler...



