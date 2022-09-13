Fanatik yazarları Beşiktaş - Başakşehir maçını kaleme aldı!

Süper Lig 'de 6. haftanın en zorlu maçında iki yenilgisiz takım Beşiktaş 'la Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Bertran Traore'nin golü ile Emre Belözoğlu'nun takımı Başakşehir deplasmanda 1-0 kazanmayı bildi. Başakşehir yenilgisiz ve gol yemeden yoluna devam ediyor. Fanatik'in usta yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.

MEHMET DEMİRKOL: EVDE FAZLASI GEREK

Başakşehir pas pozisyonu alıp Volkan’la uzun başladı genelde. Volkan bekledi ve en uygun adayı bulmaya çalıştı. Genelde 2. topları Beşiktaş alsa da hem ısrarlıydı hem de acele etmedi. Bazen de baskıyı Biglia faktörü bozdu. Tecrübeli oyuncu hemen her seferinde Weghorst ile orta saha arasında baskıyı kıracak bir yerde durmasını bildi. O topu aldıktan sonra da Beşiktaş baskısı etkisiz kaldı. Pas ağının merkezinde sağlam bir çapa olarak işini iyi yaptı. Maçın görünmeyen yıldızı olduğunu söylemek lazım. Böylece tempoyu da düşürdüler. Belözoğlu buraya kadar istediğini yaptı ama hücumda plan işlemedi. Beşiktaş da savunmada Başakşehir için fazla yırtıcı ve çabuktu. Dolayısıyla hemen her seferinde savunma bir adım ve bir salise önde olmayı bildi. Hiç üretemediler.

İyi çalışmışlar...

Beşiktaş içinse kalan yöntem duran toplar ve ortalardı. Başakşehir duran toplar iyi çalışmıştı. Açık vermediler. Ortalarda ise bir kezN'Koudou net bir şanstan bir şey çıkaramadı. 71’de kaleyi bulan ilk şutun gol oluşuna kadar oyunda temel bir değişiklik olmadı. Bu arada sahanın en iyisi Muleka’nın neden dışarı alındığını anlamadım. Redmond kötü değildi ama Muleka’nın Weghorst ile kurdukları bağın eşi yok. Sonrasında Başakşehir’in çıkmadığı bir baskıyı kurdularsa da en önemli ikili silahını bozmuş olmak, işi sekteye uğrattı. Evet N'Koudou 2. yarıda da bir net şans kaçırdı ama evinde bu kadarla kalmamak lazım.









ALİ ECE: 1.5 HATA, 1 GOL

Kenny, Valerien Ismael’in kadrosunda olmayan oyuncular arasında Türkiye’de en yakından tanıdığı futbolculardan birisi. Ismael uzun süre Kenny’yi izledi, Beşiktaş’a transferi son anda suya düştü. Başakşehir, Beşiktaş’ın bu sezonki çok etkili ön alan presini doğrudan Kenny’ye uzun atarak geçebilirdi. Bu açıdan stoper de oynayabilen uzun boylu genç defansif orta saha Berkay’ı Kenny ile eşleştirmek doğru bir karardı. Perşembe geceki Hearts maçı 11’inden 7 oyuncuyu değiştiren Başakşehir ilk 10 dakikada Beşiktaş’a etkili hücum pres yapma fırsatı vermedi ama kendisi de hücumda uzun süre etkili olamadı.

Kötü anlamda etkiledi

Weghorst geçirdiği sakatlığın da etkisiyle geçen haftalardaki mükemmel performansını sergileyemedi, tabii asıl N’Koudou’nun daha önceki maçların çok gerisindeki performansı Weghorst’u kötü anlamda etkiledi. 37’de Weghorst’un indirdiği topta hiçbir Beşiktaşlı oyuncunun olmaması ise Weghorst’un değil, etrafındakilerin eksik performansından kaynaklanıyordu. Hakem 14’te Başakşehirli oyuncunun iki ayrı eline çarpan pozisyonu bence doğru yorumlamadı. İkinci yarıya Beşiktaş ilk yarıya oranla daha iyi başladı.









CEM DİZDAR: WEGHORST'U KAYBEDİNCE

Sezon başından bu yana Beşiktaş’ın ilk ciddi sınavı. Başakşehir’in demiyorum çünkü onlar farklı düzlemlerde onca testten geçip sapasağlam çıktılar. Bu arada zaten var olan düzenlerini de geliştirdiler. Dün akşam ilk yarı, üç farklı on beşe bölünmüştü. Birinci ve üçüncü on beş dakikalar Beşiktaş’ın, aradaki Başakşehir’indi. Beşiktaş’ın sorunu Weghorst merkezli oyunu kaybetmekse Başakşehir’in çözümü tam da bu oyunu engellemek oldu. Ağırlıklı olarak N’Koudou’nun kullandığı koridordan yıpratmaya çalıştı Beşiktaş rakibini ancak top Weghorst’a geçirilemediğinden nihayete varılamadı.

Hal böyleyken maçın ilk yarı temposu da seyri de karneye ‘’İyi’’ olarak geçti denebilir. Ancak unutmayalım bu ‘’İyi’’ karnede iki kaleciye de çok ağırişler düşmedi. İkinci yarı dengede giderken Beşiktaşlılar’ın ‘’öfke öznesi’’Necip pas hatası yapmış gibi göründü! Oysa o ara Necip, ‘’Pasa gelin’’ diye çırpınıyordu ve olanlar oldu. Önce gol sonra Serdar Saatçi’nin ‘’ipini çeken’’Valerian İsmael, derhalNecip’i de kenara aldı!

Sağını kullanamadı

Beşiktaş kendi sağını neredeyse hiç kullanamadı. Bunu Ghezzal’ın yokluğuna da bağlayabilirsiniz Başakşehir’in o koridoru tıkayarak rakibini diğer koridora yönlendirmesine de... Bence ikincisi. Böylece Veghorst’u görünmez kılıp alanlarını daha kolay savundular. Yakaladıkları fırsatı da gol olarak değerlendirdiler. İşin aslı şu; çok maç yapan daha çabuk gelişir. Farklı deneyleri hallederken gelişen Başakşehir pratik, güçlü, yapmak istediğini yapan bir takım hüviyetindeydi.

Beşiktaş’ta Valerian Ismael ‘’Burası Türkiye’ye’’ adapte olmuş görünüyor. İlk zor maçında kendini attırmayı başardı! Beşiktaş’ın oyun arzusu iyi ancak ‘’çözüm bilgisi’’ zayıf göründü. Zor maçtı onlar için kötü bitti.

SERKAN AKCAN: ANTİTEZ KAYBETTİ

Beşiktaş’ın oyun planı Başakşehir’in antitezi aslında. EmreBelözoğlu, kaleden başlayarak pasla ayağa çıkma üzerine bir oyun kurulumu üzerine kariyer inşa ederken Valerien Ismael bu tip planları ön alan baskısıyla kırmak üzerine taktik zincirler üretiyor. İlk 20 dakikada Weghorst önderliğinde öyle bir Beşiktaş baskısı izledik ki, Başakşehir kalecisi Volkan Babacan sahanın en stresli futbolcusu haline geldi. Fakat Başakşehir’in oyun donanımı kalecisini bu tip baskılardan kurtarma üzerine pas opsiyonları barındırıyor. Ndaishimiye, Duarte ve Biglia’nın oluşturduğu pas seçenekleri sayesinde Başakşehir, Beşiktaş baskısını kırmayı başardı.

En büyük açığı...

Necip’in pas hatasıyla sebep olduğu Başakşehir golü aslında Valerien İsmael sisteminin en büyük açıklarından biri. Başakşehir maçın ikinci yarısında topu çok doğru dolaştırdı, Beşiktaşlı futbolcular A planına sadık kalmak için topun peşinden koşular yaptı. Doğal olarak eforlu oyundan yoruldular ve hücuma çıkarken pas açılarında yer alamadılar. Beşiktaş stoperinden çıkan toplar pas hatalarıyla Başakşehir atağına dönüştü. Beşiktaş’ın yediği golü Necip’in hatası olarak okumak hata olur. Sistemin aşırı yıpranmaktan ürettiği ana bir sorun bu. Sistemin açığını büyüten ise 1-0geride oynamaktı. Beşiktaş çok baskı kurdu, rakibi geri yasladı. Ama hızlı oynamakla telaşlı oynamayı karıştırdığı için beraberlik golü gelmedi.