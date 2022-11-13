Fanatik yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını kaleme aldı

Galatasaray Dünya Kupası arası öncesinde çıktığı son Süper Lig maçında Başakşehir'i deplasmanda 7-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup etti. Okan Buruk'un öğrencileri Karagümrük ve Beşiktaş derbileri sonrası çıkışını Başakşehir karşısında sürdürdü. Kerem 3 golle maçın yıldızı olurken Icardi oynadığı oyun ve skor katkısıyla dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Fanatik'in usta kalemleri Galatasaray'ın Başakşehir'i farklı mağlup ettiği karşılaşmayı kaleme aldı.









CEM DİZDAR: BAŞAKŞEHİR'İN KADRO TERCİHİ BELİRLEYİCİYDİ

‘’Futbol hatalar oyunudur’’ derler ya, alın size bol hatayla oynayan iki takım ve buna bağlı olarak 0-3 tamamlanan ilk devre! Maç önü tahmin dahi edilemeyecek bir skor ve oyun çıktı ortaya… Peki neden böyle oldu? Kanımca belirleyici ilk etken Başakşehir’in kadro tercihiydi. Bunda da Emre Belözoğlu’nun bir önceki Hatay maçı sonrası bazı oyuncuların performansından şikayetinin etkisi olmalı. Topu elde tutma planının iki aktörü Mahmut Tekdemir ile Lucas Biglia belki bunu başardılar ama genel olarak takım o kadar çok pas hatası yaptı ki, topun elde kalması işe yaramadı. Üstelik rakip Galatasaray daha çok pas hatası yapmışken!

Fark, rakip ceza sahası yayı üzerine paslarla ulaşmayı hedefleyen Galatasaray’ın yüksek verimde sonuç almasından kaynaklandı. Bu da Mertens / Torreiera / Oliveira üçgeninin hem topu ele geçirme hem de geçirdikten sonra pratik oyunlarına bağlanmalı. Böylece Kerem ve Rashica kolayca yüksek vitese çıkıp sonuca katkı koydular. Mounir ile Traore’nin kenara itilerek etkisiz hale getirilmesiyle de Başakşehir’i iyice sindirmeyi başardılar. Ve nihayetinde kendi ceza sahası önünde ele geçirdiği topu paslarla taşıyıp Kerem / Icardi / Kerem üçgeniyle ‘’boş kale’’ye dördüncü golü bulup maçı bitirdiler. Üstelik attıklarına benzer bir yerden ve benzer kurguda bir golü de Mertens ile bularak.





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Fenerbahçe ’nin kaybettiği haftada, hafta hafta toparlanan Galatasaray için sükseli bir tatil öncesi galibiyeti oldu. Ancak ligin kudretli takımlarından Başakşehir’de kafalar hayli karışmış olmalı. Hatay maçında bazı oyuncuların performansından dert yanan Belözoğlu’nun kadro tercihi ve sahadaki takım davranışı gelecek için alarm niteliğinde sanki!

Kazanarak ilerleyen Galatasaray’da Okan Buruk, Dünya Kupası arası için ‘’Keşke olmasaydı’’ diyebilir ancak Emre Belözoğlu bu arayı bir nefes alma, gözden geçirme bağlamında mutlulukla karşılamış olmalı.

OĞUZ DİZER: AVERAJ GECESİ

Gol atamadığı iddia edilen Galatasaray, gol yemezliği ile meşhur Başakşehir’i adeta kalbura çevirdi. Demek ki neymiş? Futbolda ne olup ne olmayacağını klavye ve istatistik uzmanları değil; sahada alın teri döken, beceri sergileyenler belirlermiş. İşte onun için asla taktik Tuk tuk işlerine girmem ben. Neden? Eğer o denli bilgi donanımlı ve becerikliysem, Okan Buruk’un yerinde, ben olurdum da ondan!









Müthiş pas

Futbolu seviyorum. Hele hele İcardi’nin 4. gol öncesi Kerem’e verdiği gol pası. Hani asist dedikleri yani. Bu harekete istersen şapka çıkar, istersen bandoneon eşliğinde tango criolloyu icra et. Herkesin vurmayı deneyeceği mahalde, böyle üst düzey bir gol üstadının o topuk figürünü sahneye koyması harikulade bir tango mükemmelliği olmalı. Kerem’in attığı gol ise ‘ben de varım’ mesajının Galatasaray camiasına müjdesidir.





Anlatılmaz yaşanır

Dün gecenin Kerem’i attığı 3 mükemmel golün yanı sıra, savunma gayretleriyle de şu mesajı verdi ‘ben ya dünya starlarıyla beraber seviyemi ışıldatacağım, ya da ışıldatacağım nokta.’ Evet Kerem devam et, bu doğru ve başarıya varılabilecek yolda.

Galatasaray takım olma müjdesini verdi. Futbolun her bölgesi adına ne kadar doğru varsa örnekledi. Attığı 7 golle de Başakşehir’i tepe takla etti! Dün gece anlatılmaz yaşanır. Abdülkerim, Nelsson, Emre Taşdemir, Kazımcan, Boey, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Oliveira tabii Muslera, ille de İcardi ve tüm Galatasaraylı yıldızlar harika bir takımdır. Teşekkürler Galatasaray idari ve teknik yönetimi. Ayaklarınıza taş değmesin emi?

UMUT EKEN: NET BİR İMHA

Okan Buruk, Başakşehir’i düzenden çıkarmayı amaçlamış. İlk yarıda ev sahibi, Galatasaray’ın 2 katı (272-137) fazla pas yapmasına rağmen tabelada yazan 0-3’ün nedeni bu plan.

Galatasaray, Başakşehir’in bildik şekilde sahaya yerleşmesine hiç izin vermedi. Üstelik Icardi, Mertens gibi ‘yıldız’ hücumcularla başardı bunu. Elbette Toreira’nın müthiş sezgileri, planı zirveye taşıdı.

Asıl presi ikinci bölgede yaptılar. Mahmut’u hiç döndürmeden. Merkezin en önemli ismini imha edince, Başakşehir’in tüm pas bağlantılarını kopardılar. Traore ve Chouair’i 63 ve 64’te kulübeye gönderen bir bezdiricilikle..

Goller geldikçe oyun planı iflas eden Başakşehir’de tüm bloklar dağıldı. Galatasaray için geniş alanlar varoldu. Bunun doğal sonucu olarak Kerem ve Rachica gibi iki driplingçi, hiç ummadığı bir hakeket alanı buldu. Icardi ve Mertens’in boş koşuları da Başakşehir’i hiçbir akını takip edemez hale getirdi. Emre Belözoğlu teknik adamlık kariyerinin en büyük çaresizliğini yaşamış olabilir.

Bu maçın bir mesajı daha var. Buruk, özellikle hücum oyuncularının meziyetlerini daha iyi kullanmaya başladı. Teknik adamlıkta ona zirve yaptıranın savunma değil, hücum olduğunu herkesten daha iyi biliyor. Yerli rotasyonuna çözüm bulduğunda bu sezon Jesus’a meydan okuyabilecek tek hoca konumunda.

TUNÇ KAYACI: LİGE DÖNÜŞ GECESİ

Hatayspor deplasmanında Başakşehir 3-3'lük sonuçla dönmüştü ancak yenilen 3 gol Başakşehir için bir uyarıydı. Çünkü önemli defansif zafiyetler üst üste gelmişti. Sanırım Okan Buruk Başakşehir’deki bu düşüşü savunmadaki özgüven eksikliğini iyi analiz etmiş. Üstelik derbinin moraliyle kadroda ilk 11'de Kerem sürprizi yaparak sahaya sürdüğü ekibi ilk yarıda rüya gibi bir skor aldı. İstatistikler rakamsal veriler sizi aldatabilir. Galatasaray ilk yarıda topu Başakşehir’e verdi ama ceza sahasına sokmadı. Üstelik rakibin tuzağına düşmedi ve ön bölgede kontrollü baskıyla da hataya zorladı. Nitekim bu oyun düşüncesi biri penaltıdan 3 gol getirdi. Orta alanı daha usta daha güçlü gözüken Başakşehir’i yan pasa zorlayan Galatasaray kanat akınlarını da etkisiz hale getirince umduğundan kolay bir ilk yarı yaşadı.

Keşke ara olmasaydı!

2. yarıda Emre Belözoğlu orta alana müdahale etti ve Biglia ile Berkay’ı çıkatıp Aleksiç ve Deniz Türüç’ü oyuna soktu. Skor üstünlüğünün rahatlığı ve farkı kapatmak için risk alan Başakşehir karşısında Galatasaray gol sayısını artırma şansını da yakaladı. Daha 2. yarının başında Rashica'nın üst direkten dönen şutu bunlardan biriydi… Nitekim gol sağanağı Kerem’le devam etti. Tabii ki atılan 4. gol Icardi farkıydı. Rakibini az adamla yakalayan Galatasaray hücumunda Icardi kendisinin de atabileceği pozisyonda nefis bir topuk pasıyla Kerem’e al da at dedi.

METİN KARABAŞ: OKAN BURUK'A YAZAR

Derbi galibiyeti ile moral bulan Galatasaray, Başakşehir’e konuk oldu. Zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe’nin, Giresunspor’a 2-1 yenilmesi her iki takım için de bu karşılaşmayı daha da anlamlı hale getirdi.

Daha iyisi olamazdı

Galatasaray mücadeleye ön bölgede oynayarak başladı. Sarı-Kırmızılılar orta alandan hızlı ataklarla rakibini üzerine giderken Başakşehir savunması bu anlarda hata yapmadı. Ev sahibi hazırlık pasları yapsa da orta alanda bir hayli fazla top kaybı yaptı. 13.dakikada Oliveira’nın pası rakip savunmanın müdahalesine rağmen Kerem’in önünde kaldı. Keremceza sahası içerisinde sert vurdu ve top ağlara gitti. 0-1. 31.dakikada sarı-kırmızılılar bir kez daha gole yaklaştı. Fakat Icardi çok net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Başakşehir ısrarla paslarla çıkmak isterken Galatasaray takımpresini arttırdı. Yine böyle bir pozisyonun sonucunda Torreira, Ndayishimiye’nın ceza sahası müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakempenaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Icardi top ağlara gönderdi. 0-2. Uzatma anlarında ise Rashica’nın içeri gönderdiği top Ndayishimiye’ye çarparak ağlara gitti. 0-3. Sarı-kırmızılılar bu golle soyunma odasına 3-0 önde giderken oyuna da yön veren taraftı.

Galatasaray ikinci yarıya da çok hızlı başladı. 48’de Rashica vurdu top direkten döndü. 58’de Icardi ceza sahasında Kerem’e çok klas çıkarttı. Keremvurdu ve fark dörde çıktı. 0-4. 65.dakida Rashica çıkarttı Mertens vurdu top ağlara gitti. 0-5. Sezonun en etkili doksan dakikasını oynayan Galatasaray rakibini adeta sahadan sildi. 86’da Kerem skoru 0-6’a getirdi. Galatasaray’ın durmaya niyeti yoktu. 88’de Abdülkerim farkı yediye çıkarttı. 0-7.

Geldiği günden bu yana istediği oyunu sahaya yansıtmakta zorlanan Okan Buruk bu mücadele ile eserini sahaya yansıttı. Zorlu takibine karşı hem oyun hem de skor olarak büyük üstünlük sağlayan Galatasaray sahadan 7-0 galip ayrıldı.

YAKUP ÇINAR: PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK

Rashica ve Kerem destekli orta saha Başakşehir'i kenarlara zorladı. Sacha Boey, Münir'e geçit vermezken Emre Taşdemir sakatlığı sonrası oyuna giren Kazımcan Traore karşısında diri durdu. Galatasaray iyi savunma yapınca rakipten kapılan her top büyük tehlike yarattı.

Derbide Barış Alper Yılmaz hamlesi yapan Okan hoca bu kez geçiş oyununa uygun Kerem tercihiyle dersine iyi çalıştığını gösterdi. Galatasaray'ın geçen sezon Avrupa'da başarılı olmasını sağlayan dünkü oyunun tıpa tıp benzeriydi. Usta ayaklarda işin içine girince fark kaçınılmaz oldu.

Emre Belözoğlu'nun A Planı Hatayspor maçına kadar başarılı olmuş o maçta defoları ortaya çıkmıştı. Okan Hoca rakibin A planına pusu kurunca, Belözoğlu'nun B planının olmadığını gördük.

Kerem'in dönüşü, Icardi'nin derbi sonrası yükselen performansı ve Guti vari asisti, Mertens'in oyuna katkısı, Abdülkerim-Nelsson ikilisinin uyumu, Sacha Boey'un oskarlık savunması, Torreira ve Sergio Oliveira'nın artan direnci tek kelime ile muhteşemdi. 40 günlük Dünya Kupası arası için senaryo yazsan bu kadar güzel olmazdı. Fenerbahçe'nin Giresunspor mağlubiyeti bu galibiyeti daha anlamlı kıldı.

Ligin görünen lideri Fenerbahçe olsa da psikolojik üstünlüğü ele alan taraf Galatasaray oldu...