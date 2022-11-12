Fanatik Yazarları Ankaragücü - Trabzonspor maçını yazdı

Trabzonspor Dünya Kupası arası öncesi Süper Lig 'de son maçında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Bordo-Mavili takım Abdullah Avcı yönetiminde 1-0 öne geçse de rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Fanatik yazarları Trabzonspor'un Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı kaleme aldı.









OLCAY ÇAKIR: VASAT BİR 90 DAKİKA

Trabzonsporlular için ‘İyi ki Dünya Kupası arası var’ dedirten bir karşılaşma oldu dersek hata yapmış olmayız. Alınmaca gücenmece yok. Bu oyunu tanımlamakta hayli zorlandık. Bazı oyuncular belli ki Dünya Kupası arasını tatil zannediyor ve çoktan tatile çıkmış gibiydiler. Trabzonspor ne oynadı sorusunun cevabını düşünmek için uzunca bir süre var şimdi. Bu boşlukta doğru geri bildirimleri çin doğru sorular sorulması zamanı. Oyun kurmakta zorlanan, top tutmakta zorlanan, pas trafiğini yoğunlaştıramayan bir Trabzonspor izledik. Bireysel oyuncu performansları da yükselemeyince; Trabzonspor sezon başından itibaren güzelleştiremediği oyununa bir yenisini de Ankara’da eklemiş oldu. Çok ciddi eksikler kapsamında Bakasetas’ı da Trezeguet’i de aradığı karşılaşmada koca bir 90 dakika boyunca oyunun üstünlüğünü kısa süreli dahi olsa eline alamayan bir Trabzonspor izledik. Çok şey beklenen Yusuf Yazıcı, Abdullah Avcı’ın bu tercihine yine olumlu karşılık veremedi.









Galibiyeti hak etmediler

Formu eleştiri konusu olan Djaniny oyuna girdikten sonra o merkezli yaşanan kıpırdanma adeta ‘yine ne varsa eski toprakta var’ dedirtti. Adam eksiltti, top tuttu, verkaça girdi... Trabzonspor golü de buldu ama oyuncu grubunun o kadar inancı düşük, özgüveni zayıftı ki kısa süre içinde rakibinin penaltıdan eşitlik golüne engel olamadılar. Trabzonspor oynadığı oyunla galibiyeti hak etmedi ama bu tip maçlarda kazanma fırsatı da kaçırılmaması gereken bir durumdu. Kasım büyüsü Trabzon’da bozulmuştu,Ankara’da da durum devam etmiş oldu.

SAFA CAN KONUKSEVER: İYİ Kİ ARA GELDİ

Bakasetas ve Trezeguet'in yokluğunda Trabzonspor’un hücumda nasıl üretkenlik sağlayacağı, en temel konuydu maç öncesinde. Solda Bardhi, forvet arkasında Yusuf Yazıcı’yı tercih etti Abdullah Avcı. Ancak iki isim de beklentilerin çok altındaydı. Bu ikiliye Abdülkadir Ömür ile Maxi Gomez de eşlik edince, Bordo-Mavililer 3. bölgede hiç bir şey yapmadı! Ömer Erdoğan ise dersine iyi çalışmış olacak ki, Ankaragücü’nün ön tarafı ve orta sahası, Trabzonspor’un stoperlerine hatta zaman zaman Hamsik’e doğru yerde baskı yaptı, kolay oyun kurma fırsatı tanımadı. Kenarları da iyi kullananan ve enine geniş bir alanda oynamaya çalışan Ankaragücü, final paslarında ise sıkıntı yaşadı. Açıkçası Trabzonspor adına çöpe giden bir ilk yarı vardı.









Üst üste hamleler

Devrede hemen 2 değişiklik yapıp Djaniny kozunu oynayan Avcı, çok geçmeden Abdülkadir’in yerine de Naci Ünüvar’ı soktu. 55’ten sonra kıpırdanmaya başlayan Trabzonspor, 70’te golü Bardhi ile bulsa da 4 dakika sonra Larsen’in sebebiyle verdiği penaltının ardından skor dengelendi. Uzatmalarla birlikte son 20 dakikalık bölümde orta sahayı tamamen Siopis’e bırakıp risk alan Abdullah Avcı, hücum hamlelerinden yine sonuç göremedi ve son 4 lig maçında 3. kez puan kaybetti. Trabzonspor açısından iyi ki Dünya Kupası arası geldi! Çünkü mevcut görüntü, pek umut vermiyor. 1.5 aylık uzun molada oyunla ilgili köklü değişimler gerekiyor.



