UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 yenilen Trabzonspor Süper Lig 'de aynı skorla Adana Demirspor'a mağlup oldu. Bordo-Mavili takım bu sezon deplasmanda ikinci mağlubiyetini alırken Adana Demirspor 13 puanla 4. sıraya yükseldi. Fanatik yazarları Adana Demirspor - Başakşehir maçını kaleme aldı.

ERMAN ÖZGÜR: TEMPOSUZ OYUNUN FATURASI

Çok ilginç bir maç başlangıcı oldu. Bir taraf 4 tane özel santrfor seçeneği olmasına rağmen santrforsuz, diğer taraf Avrupa maçında top rakibe geçtiğinde yumuşak kaldığı bir maç oynamış olmasına rağmen çift santrforlu bir 11'le maça başladı. Santrforsuz Adana Demirspor orta sahada 10 numara özellikli 2 oyuncu ile üstünlüğü rakibine vermezken, çabuk kanat oyuncuları ile denedi ama golü duran toptan Rodriques'le buldu.

Trabzonspor ise pas yapmakta, dikine oynamakta zorlandığı ilk yarıda Gomes'in savunma arkası koşusu ile kazanılan penaltıyla kaleye gitmeden Bakasetas'la golü attı. Oyun Adana Demir için iyi, oynadığı oyuna göre tabela Trabzonspor için iyiydi. Bu oyun önce Abdullah Avcı'yı değişikliğe itti. Soyunma odasından Gbamin ve kenar oynarken sırıtan Bardhi'nin yerine Hamsik ve Abdülkadir'le döndüler.

Ciddi zaafiyet var

Ancak tempo olarak ilk yarı üstünlüğü olan Adana Demir yine çabuk hücumlarla etkili oldu. Geçiş hücumunun örneği niteliiğinde bir pozisyonda Yusuf Sarı'nın pasında Ndiaye ile golü de erken buldu. Trabzonspor için son iki maçta rakiplerin geçiş hücumlarında yaşanan zaafiyet neredeyse maçı kaybettirecekken sahneye yeni transfer Naci'nin enfes pasında Umut Bozok çıktı, nefis bir plaseyle tabelayı dengeledi. Maç boyunca gole yakın taraf Adana Demirspor pes etmedi, maçın yıldızlarından Onyekuru'nun getirdiği, Svensson'un asisti yaptığı son pozisyonda da Samet fişi çeken golü attı. Trabzonspor maçın hiçbir bölümünde rakibinden oyun, tempo ya da skor olarak daha iyi olmadığı maçta ağır bir mağlubiyet alırken yeni takım olmanın ve düşük tempolu futbolun bedelini ağır ödedi.





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OLCAY ÇAKIR: RADİKAL DEĞİŞİM ŞART

Trabzonspor uzun zamandır istenen oyunu üretmekte zorlanan bir takım görüntüsünde... Elbette iyi oyunu ortaya çıkaran da bir süreç kötü oyunu ortaya çıkaran da... Abdullah Avcı geldiği gün başlattığı yürüyüşte takım savunması ön plandaydı. An itibariyle takım savunması kavramının yerinden yeller esiyor denilebilir. Bir an önce fabrika ayarlarına dönülmesine dair bir çok alarm verilse de dün gece zirve yaşandı denilebilir. Trabzonspor’da ortaya konan şeyi zaman ilerledikçe daha kolay anlatabileceğimizi düşünürken şimdi tanımlamakta oldukça güçlük çektiğimizi söylemeliyim. Evet sakatlıklar, evet yeniler var ve bir türlü takım olunamadı denilebilir. Ancak şu da bir gerçek ki; bu kadar kopuk, bu kadar düşük hızlı oyunu salt yenilenmeyle izah etmek gittikçe zorlaşıyor.

Güven duygusu kaybedilmiş

Geçen yıl işler kötü giderken bireysel performanslarla da puanlar toplayan Trabzonspor’da bu yıl bireysel katkılar da hayli düşünce kazanmak daha da zorlaşmış oldu. En güvenilir isim Uğurcan Çakır’ın bile konsantrasyon sorunları hayli şaşırttı ve düşündürdü denilebilir. Trabzonspor için dün gece kaybedilen 3 puandan daha önemlisi kaybedilen güven duygusuydu. Bunun yeniden tesisi için teknik direktör Abdullah Avcı’nın hem oyunda hem de oyuncu tercihlerinde radikal değişimler yapması şart gibi duruyor.

TUNÇ KAYACI: 1 PUANA RAZI OLMADI

İki teknik adamın oyuncu tercihleri ve taktik anlayışı bizi maç öncesi soru işaretleriyle dolu bir beklentiye itti. İlk yarıya baktığımızda Montella iki golcüsünü kulübede tutup koşan, çabuk kısa isimlerle hücum hattını belirlemiş. Abdullah Avcı ise savunmanın önünde Gbami ve Bakasetas ikilisini koymuş, önlerine de ofansif bir dörtlü oturtmuştu. Rodrigues'in müthiş füzesiyle gelen Adana Demir golünden sonra ev sahibi ilk yarı bitene kadar rakip kalede gol aradı ve önemli pozisyonlarda buldu. Trabzonspor için olumlu konuşacak bir şey göremedim. Geçen sezonun şampiyonu şampiyon gibi oynayamıyor. Rakitskiy’nin ikramıyla gelen penaltı olmasa bu yarıda gol atması pek mümkün gözükmüyordu. İkinci yarı Abdullah Avcı, Hamsik ve Abdülkadir hamlesini yaparak orta alanı dengelemeyi planladı. Ancak golü bulan Adana Demir oldu. Geriden başlayan hızlı hücum finaline kadar kusursuzdu ve Ndiaye akıl dolu bir vuruşla takımını öne geçirdi.





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Son söz Samet'ten

Dün gece Trabzonspor adına beni şaşırtan, ileride iki golcünüz var ve gol pozisyonu sayısı inanılmaz düşük. Bunun sebebi bu ikiliyi besleyen orta alan ve kanatların iş yapmaması. Böyle maçlarda iyi oyun yetmiyor. Adana Demir yakaladıklarını atamadı. Hamsik ile orta alanda başlayan atağı Umut şık bir vuruşla sonlandırıp beraberliği sağladı. Maç böyle bitecek derken Adana Demir bir puana razı olmayacağını son bölümdeki net pozisyonlarla gösterdi. Ve son sözü Samet söyledi. Açıkçası hak eden kazandı.

HAKAN CAN: SON DÜDÜĞE KADAR

Futbol laubaliliği kaldırmaz. Adana Demirspor 2-1 öndeyken rakibini geçmiş golle burun burunayken gol atmayı düşünmeyip, penaltı almaya çalışan Yusuf Sarı'nın verilmiş sadakası varmış. Samet'e dua etsin. Üstelik bir de ilk yarıda yumruk yemiş gibi kendini yere atışı vardı ki; bu iki pozisyon güvenilirliği açısından ciddi bir problem. Adana Demirspor, Ferencvaros'un sonuç almasını sağlayan taktikle, sprinterlerini yüzde 100'le Trabzon defansının arkasına koşturarak başladı.

Daha ilk dakikada penaltı kazanabilirlerdi, hakem takdir hakkını Trabzonspor için kullandı ki, bence doğruydu. Sonra Rodrigues'in nefis frikik golünü seyrettik. Elbette Rodrigues'in hakkını teslim ediyoruz ama Uğurcan baraj kurdurmayıp meydan okuyorsa, o şutu kurtarmalıydı. Orta sahada üstünlüğü eline alamayan, sağdaki Trezeguet ile hiç etkili olamayan Trabzonspor, Maxi Gomez'in ustalığıyla aldığı penaltıyla beraberliği yakaladı.

Maçın oyuncusu Ndiaye

Avcı'nın ikinci yarının başındaki Hamsik ve Abdülkadir Ömür hamleleri orta sahadaki üstünlüğü ele almak içindi... Oyun dengelendi ama kırılma anında şans Adana Demir'in yüzüne güldü. Trezeguet, Ertaç'ın ciddiyetsizliğini golle cezalandırabilirdi, Ertaç hatasını kapattı. Defans arkasına atılan pozisyonda misafir takım gole ulaşacaktı ki; Ertaç çıkıp kesti, dönen topta Ndiaye nefis bir kontratak golü attı.Nefes kesen maçtaNaci Ünüvar'ın topuğuyla verdiği pası nefis sonlandıran Umut beraberliği sağladı. Ama son sözü Samet söyledi. Trabzon için sarsıcı bir mağlubiyet oldu. Ama geriden gelmek bazen güçlü tutar.Ndiaye tartışmasız şekilde maçın oyuncusuydu.

DENİZ ÇOBAN: BELHANDA'NIN GOLÜ SAYILMALIYDI

Maçın hemen başında Onyekuru’nun penaltı beklediği pozisyonda hakemin devam kararı doğruydu. Bartra’nın penaltıyı gerektirecek bir müdahalesi yoktu. Aksine Onyekuru ayağını rakibinin önüne uzatarak temas alıp, penaltı kazanmaya çalıştı. 35. dakikada Trabzonspor lehine verilen penaltı ve Rakitskiy’e gösterilen sarı kart doğruydu. 44’de Bartra, Belhanda’yı ceza sahasının hemen önünde çekerek düşürdü.

İhlal ceza sahası dışındaydı. Faul kararı ve Bartra’ya çıkan sarı kart doğruydu. 45+5’te Trezeguet, ceza sahasında yerde kaldı. Samet rakibini sağ eliyle omuzundan, sol eliyle dekolundan tutarak, hareketlerini kısıtlamıştı.









Bence Trabzonspor lehine penaltı verilmesi daha doğru olurdu. 79’da Belhanda’nın golü hatalı şekilde iptal edildi. Hakemin burada acele etmemesi ve düdüğünü geciktirerek, atılacak bir gole fırsat vermesi gerekirdi.

Bu seviyede çok büyük bir hataya imza atıldı. Gol ofsayt olduğu İçin değil, Belhanda’nın arkadaşı topa dokunmadan, topa tekrar dokunduğu İçin iptal edildi. Oysaki Belhanda’nın arkadaşı topa dokunmuştu, gol temizdi.