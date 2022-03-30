İlk olarak FANATİK'in duyurduğu ve imza fotoğraflarını paylaştığı Gerson Rodrigues ile Olivier Thill transferleri resmen açıklandı. Süper Lig hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendiren TFF 1.Lig ekibi Eyüpspor iki futbolcu için de imza töreni düzenledi.

Eflatun-Sarılılar'dan Eyüpspor’umuza Hoş Geldiniz Gerson Rodrigues ve Olivier Thill başlığıyla yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuz, Vorskla Poltava’dan Olivier Thill ve Dinamo Kiev’den Gerson Rodrigues’i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı" ifadelerine yer verildi.

Hatırlanacağı üzere FIFA ve TFF, Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırısı sonrasında Rusya'daki yabancı, Ukrayna'daki her futbolcunun Haziran ayı sonuna kadar başka bir takımda forma giyebileceğini açıklamıştı.



