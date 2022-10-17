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Fanatik Sports & Business Summit 2022, 19 Ekim Çarşamba Günü Düzenleniyor

Fanatik gazetesinin düzenlediği, Bitexen, Capital Sports Media, Petrol Ofisi, QNET, Türkiye İş Bankası ve Vestel’in sponsorluğunda Fanatik Sports&Business Summit 2022, milli sporcular ve spor insanlarının katılımıyla 19 Ekim 2022 Çarşamba günü Maslak Goodspaces’da gerçekleşecek.

17 Ekim 2022, Pazartesi 18:09 Son Güncelleme:
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Fanatik Sports & Business Summit 2022, 19 Ekim Çarşamba Günü Düzenleniyor

Etkinliğe Demirören Medya Gazeteler Reklam Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları, Türkiye Cimnastik Federasyon Başkanı Suat Çelen, Anadolu Efes Genel Menajeri Alper Yılmaz, Anadolu Efes Kaptanı Doğuş Balbay, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, Artistik Cimnastik Şampiyonu İbrahim Çolak, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) Asbaşkanı ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye Briç Federasyonu Başkanı Yasemin Merçil, Türkiye’nin İlk FIFA Kokartlı Kadın Futbol Hakemi Prof.Dr Lale Orta, Milli Takımlar Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, Manş Deniz’ini Geçen En Genç Türk Sporcu Aysu Türkoğlu, Beşiktaş Kadın Futbol Takım Kaptanlarından Didem Karagenç, Galatasaray Kadın Futbol Takım 2’nci Kaptanı İsmigül Yalçıner, Fenerbahçe Kadın Futbol Takım Kaptanı Ezgi Çağlar’ın yanı sıra spor dünyasından çok sayıda davetlinin katılımı bekleniyor.

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