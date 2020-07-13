Lionel Messi, Sergio Ramos, Eden Hazard, Luis Suarez, Joao Felix, Karim Benzema, Alvaro Morata... Bu yıldızların hepsi LaLiga'da forma giyiyor. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Sevilla gibi devlerin mücadele ettiği Avrupa'nın en büyük liglerinden LaLiga'da sevdiğin takımın formasını kazanmak ister misin?

LaLiga'da sevdiğin takımın formasını kazanma şansı yakalamak için yapman gerekenler çok basit:

1- Fanatik Quiz'i 10'da 10 yaparak başarıyla tamamla

2- Fanatik'i Twitter'da takip et (@fanatikcomtr)

3- 10'da 10 yaptığın quiz sonucunu Twitter'da #FanatikQuiz etiketiyle paylaş

Not: Aynı kişiye birden fazla forma verilmeyecektir. Kazanan üyeler ile Twitter'dan özel mesaj yoluyla iletişime geçilecektir.



