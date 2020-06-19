Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle liglere verilen ara sona erdi, birçok dev spor organizasyonu yeniden başladı. Şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesinde müthiş heyecan sürüyor. Fanatik Quiz'de 10'da 10 yapıp tüm sorulara doğru veren okurlarımıza 1 aylık D-Smart GO hediye ediyoruz. D-Smart GO ile S-Sport'ta Premier Lig, Bundesliga, Spor Smart'ta ise La Liga, Almanya Kupası, İspanya Basketbol ligi izleyebilirsiniz. Ayrıca birçok dizi ve filmi de izleme hakkınız bulunuyor.

D-Smart Go kazanmak için yapman gerekenler çok basit

1- Fanatik Quiz'i 10'da 10 yaparak başarıyla tamamla

2- 10'da 10 yaptığın quiz sonucunu Twitter'da #FanatikQuiz etiketiyle paylaş

Not: Aynı kişiye birden fazla üyelik verilmeyecektir. Kazanan üyeler ile Twitter'dan özel mesaj yoluyla iletişime geçilecektir.



