Fanatik Premium'da şov devam ediyor. Bahisçilerin kupon tutturma adresi olan Fanatik Premium, 26 Ekim günü tahminlerinde tutturduğu dört maçla, kupon kazancını 2'ye katlayarak %100'lük tahmin isabet oranı yakaladı ve İddaacılar'ın ceplerini doldurdu. Bahisçilerin yeni rehberi olan uygulama, 'Fanatik Premium kupon yırttırmaz' sloganıyla kısa sürede yüzleri güldürmeye devam ediyor.

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İŞTE O MAÇLAR:

Spezia-Genoa | İtalya Serie A

Espanyol-A.Bilbao | İspanya La Liga

Villarreal-Cadiz | İspanya La Liga

AC Milan-Torino | İtalya Serie A



