Fanatik Premium'dan %100 isabet!
Fanatik Premium'da şov devam ediyor. Bahisçilerin kupon tutturma adresi olan Fanatik Premium, 26 Ekim günü tahminlerinde tutturduğu dört maçla, kupon kazancını 2'ye katlayarak %100'lük tahmin isabet oranı yakaladı ve İddaacılar'ın ceplerini doldurdu.
Fanatik Premium'da şov devam ediyor. Bahisçilerin kupon tutturma adresi olan Fanatik Premium, 26 Ekim günü tahminlerinde tutturduğu dört maçla, kupon kazancını 2'ye katlayarak %100'lük tahmin isabet oranı yakaladı ve İddaacılar'ın ceplerini doldurdu. Bahisçilerin yeni rehberi olan uygulama, 'Fanatik Premium kupon yırttırmaz' sloganıyla kısa sürede yüzleri güldürmeye devam ediyor.
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İŞTE O MAÇLAR:
Spezia-Genoa | İtalya Serie A
Espanyol-A.Bilbao | İspanya La Liga
Villarreal-Cadiz | İspanya La Liga
AC Milan-Torino | İtalya Serie A