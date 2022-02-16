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Fanatik Premium'dan %100 isabet! 11'de 11!

Fanatik Premium'da şov devam ediyor. Bahisçilerin kupon tutturma adresi olan Fanatik Premium, 13 Şubat Pazar günü tahminlerinde 11'de 11 yaptı ve %100'lük tahmin isabet oranı yakalayarak İddaacılar'ın ceplerini doldurdu.

16 Şubat 2022, Çarşamba 11:38 Son Güncelleme:
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Fanatik Premium'dan %100 isabet! 11'de 11!

Fanatik Premium, sınırları zorlamaya devam ediyor! Pazar programında 11 maçta 11 isabet sağlayan Premium, başarı oranını yüzde 100’e taşıdı. Hemen indirin, tüyoları ıskalamayın…

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İŞTE O MAÇLAR: 

Espanyol - Barcelona

Atalanta - Juventus

Sassuolo - Roma

Sivasspor - Yeni Malatyaspor

Antalyaspor - Fatih Karagümrük

Kasımpaşa - Alanyaspor

Leicester - West Ham

Milan - Sampdoria 

Empoli - Cagliari

Union Berlin - Borussia Dortmund

Burnley - Liverpool

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