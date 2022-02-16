Fanatik Premium'dan %100 isabet! 11'de 11!
Fanatik Premium'da şov devam ediyor. Bahisçilerin kupon tutturma adresi olan Fanatik Premium, 13 Şubat Pazar günü tahminlerinde 11'de 11 yaptı ve %100'lük tahmin isabet oranı yakalayarak İddaacılar'ın ceplerini doldurdu.
Fanatik Premium, sınırları zorlamaya devam ediyor! Pazar programında 11 maçta 11 isabet sağlayan Premium, başarı oranını yüzde 100’e taşıdı. Hemen indirin, tüyoları ıskalamayın…
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İŞTE O MAÇLAR:
Espanyol - Barcelona
Atalanta - Juventus
Sassuolo - Roma
Sivasspor - Yeni Malatyaspor
Antalyaspor - Fatih Karagümrük
Kasımpaşa - Alanyaspor
Leicester - West Ham
Milan - Sampdoria
Empoli - Cagliari
Union Berlin - Borussia Dortmund
Burnley - Liverpool