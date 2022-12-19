2022 FIFA Dünya Kupası nefes kesen bir maça sahne oldu. Arjantin ile Fransa arasında oynanan maçta kazananı penaltılar belirledi ve gülen taraf Messi'li Arjantin oldu. Heyecan dolu final maçında Lionel Messi rekorları egale etti. Fransa'da Mbappe'nin 3 golü kupayı getirmeye yetmedi. Futbola doyduğumuz karşılaşmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

MESSİ ŞAŞTI KALDI

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Chiqui Tapia, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ödül töreninde oyunculara madalyalarını verdi. Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Lionel Messi’ye Katar’ın geleneksel kıyafeti bisht giydirdi.





Dünya futboluna damga vuran Messi, koleksiyonundaki en büyük eksiği sonunda tamamladı. Kariyerinin son Dünya Kupası’na Katar’da çıkan Arjantinli süperstar, yıllardır hayalini kurduğu en büyük kupayı da kazanmayı başarırken tören sırasında Katar Emiri'nin kendisine bişt vermesi sonrası şaşkınlığını gizleyemedi.

Arjantin, Fransa'ya karşı Dünya Kupası'nı kazanırken Messi ve Martínez parlıyor

MESSI İLE MBAPPE ARASINDAKİ YAŞANANLARI MİMSE FARK ETMEDİ

Bu maç golleri, kaçan penaltıları, Messi’nin müthiş performansı, Mbappe’nin hat-trick yapmasıyla tarihe geçse de televizyonlara yansımayan bir olay şaşkınlık yarattı. Messi’nin finalin açılış golünü penaltıdan kaydettikten sonra, maç yeniden başlamadan önce kendi yarı alanına geri dönerken PSG'deki takım arkadaşı Mbappe’ye doğru yumruğunu sıkıp sevinç yaptığı görülüyor. Mbappe’nin ise Messi’nin yaptığı bu hareketi fark ettiği kameraya yansırken sonradan kafasını başka tarafa çevirdiği görülüyor.





Bir dönem Beşiktaş 'ı çalıştıran Hırvat teknik adam Slaven Bilic, müthiş finali FANATİK'e değerlendirdi.

İşte Slaven Bilic'in Arjantin - Fransa maçı yorumu:

Bazı insanlar futbolu diğerlerine göre daha çok sever. Bazıları ise aynı duyguyu aynı şekilde yaşamazlar. Eski bir oyuncu ve teknik adam olarak değil, futbolu seven biri olarak bu hayatımda gördüğüm en iyi andı. Unutulmaz bir konser gibiydi. Çok fazla kalite ve mücadele yaşandı. Adeta bütün bir hayat, tüm duygularıyla bu oyunun içine girdi. Arjantin'in, 1998'de Fransa'nın Brezilya üzerindeki domine oyununun bir benzerini onlara uyguladı.

Duygu, cesaret, kararlılık

Arjantin çılgınca oynadı. Drama gibiydi oyun. Mbappe 3 gol attı ve finali kaybetti. Kulüp futbolu bundan çok farklı. Bu maçta duygular, cesaret ve kararlılık vardı. İlk yarıya baktığınızda normalde Arjantin'in bu karşılaşmayı 3 kez kazanması gerek. Oyunun 70'ten öncesi ve sonrası adeta iki farklı maç gibiydi. Virüsün etkisi mi bilmiyorum ama Fransa'yı ilk bölümde adeta sahada etkisiz hale getirdi Arjantin.

Dünya Kupası bu işte

Tartışmasız gördüğümüz en iyi Dünya Kupası finali. Evet mükemmel bir oyun yoktu, taktik hatalar vardı ama bir futbol maçı olarak harikaydı. Dünya Kupası bu işte; duygular, birliktelik, güç ve kalite... Maçın en iyisi ilk yarıda Messi'ydi. Giroud, Mbappe ve Dembele kötü oynarlarken, Messi'nin yanında Alvarez harika oynadı. Sürekli savunmaya baskı yapıp, tempoyu o belirledi. Bu sayede çabuk golleri attılar. Bir araya Messi ya da Mbappe topu alıp, hücuma gidiyorlardı.

PlayStation maçı gibiydi. Arjantin tam bir duygu takımı. Di Maria golü atıyor, ağlıyor, tam tersi olunca da ağlıyor. Kızımla maçı izledim ve Hırvatistan yoksa, Messi'nin kazanmasını istedim. Ben bir Messi hayranıyım. Penaltılara kalınca Martinez'in maçı kazandıracağını düşünüyordum. Bu final dediğim gibi asla unutulmayacak. 6 golü ya da penaltıları unutun...Uzatmanın ikinci yarısının son 30 saniyesi bile inanılmazdı. O 30 saniyede bile iki takımdan biri gol atıyordu. Sadece bir teknik adam olarak değil, futbolu seven biri olarak hayatımda gördüğüm en iyi andı bu final. Hayat adeta bu finalin içinde gibiydi. Messi hayranıyım ve onun kazanmasını çok istemiştim.

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