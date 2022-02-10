Hikmet Karaman bu sezon Kayserispor’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Deneyimli teknik adam devre arası kampında FANATİK'e çok özel açıklamalarda bulunurken, kupadaki son Fenerbahçe zaferi ve bu hafta oynayacakları Galatasaray maçına dair görüşlerini de FANATİK okurları için paylaştı. İşte Hikmet hocanın sözleri:

'Ramazan'a ben vur dedim'

"Emrah Başsan'ı maç içerisinde farklı pozisyonlara çektik ve rakibimizin maç içerisinde dengesini bozmaya çalıştık. Kazanılan serbest vuruş Emrah Başsan'a yapılan faul sonrasında geldi. Ramazan Civelek'in topa vurmasını ben istedim. Sonrasında gol geldi zaten. Fenerbahçe maçına sadece turu geçtik gözüyle bakıyorum. Bizim adımıza alınmış iyi bir galibiyet ve o maçı artık geride bıraktık. Hedef koymuyorum, her maça aynı motivasyonla hazırlanarak çıkacağız."

'Aragones'i izlettim'

"Fenerbahçe maçı öncesi oyuncularıma Luis Aragones'in belgeselini izlettim. Türkiye'ye gelmiş en iyi teknik direktörlerden bir tanesiydi. Değerini anladığımızı düşünmüyorum. Özellikle İspanya-Almanya final maçının devre arasında yaptığı konuşma çok etkileyici. Bu belgeseli izleterek oyuncularımı Fenerbahçe maçına motive etmeye çalıştım."

'Torrent iyi teknik adam'

"Hafta sonu Galatasaray'la karşılaşacağız. Bizim açımızdan zor bir maç olacak. Türkiye Kupası maçından çıktık. Yeni dönecek oyuncularımız var. Bir bütün olarak maça hazırlanmamız gerekiyor. Fenerbahçe maçını unutarak bir an önce rejenere olmamız lazım. Torrent iyi bir teknik adam ama hâlâ Türkiye'yi tanımıyor. Geriden oyun kurmaya çalışan bir anlayışı var. Fatih Terim de benzer sistemi oynatmaya çalışıyordu. Sadece kendi oyununuzu ortaya koymak bizim ligde yetmiyor. Bazen skoru da tutmanız gerekebilir."

"Ergin Ataman'la konuştum"

Te knik direktör kadar teknik ekiplerin de önemine dikkat çeken Hikmet Karaman, Ergin Ataman’la yaptığı bir sohbeti hatırlatarak, "Ergin hoca basketbolda 120-130 hücum opsiyonu olduğundan bahsetti. Bizim de oyunu geliştirmemiz gerekiyor. Bu gelişim için iyi teknik adamların yanında iyi teknik ekiplerin de olması gerekiyor" diye konuştu.

"Başkanın fedakarlıkları"

Benim Kayseri'ye dördüncü gelişim. Bir Erciyes, üç Kayserispor. Berna Hanım ekonomik anlamda inanılmaz büyük fedakârlıklar yapmış ve hâlâ yapmaya devam ediyor. Bir teknik adam için en iyi olaylardan biri, oyuncunun transfer taksitini alabilmesi, maaşını alabilmesi ve primlerini alabilmesi. O zaman oyuncu sana hiç gelmiyor ve rahat hareket edebiliyorsun. Ta m tersini de yaşadım. Para için düşeceklerse düşsün diyen başkanlar var. İsim vermeyeceğim ama düşenler oldu. Oyuncu başarılı olduysa, maç kazandıysa maaşını ve primini istiyor. Vermiyorsun, seni mahkemeye verip son gün takımdan ayrılıyor. O yüzden Berna hanım bu konularda çok dikkatli. Maaş ya da prim ödemediği zaman rahatsız oluyor."

"12-13 saat çalışıyoruz"

"Oyuncu performansında teknik adam ve teknik ekip çok önemli. Geçen yıl Alper Potuk nasıl oynadı bizimle? Burada Thiam özelinde değil her çalıştığım takımda 3-4 oyuncu ön plana çıkarmışımdır. Ceyhun Eriş’i hatırlayın ben 33 yaşında oynattım Fatih Hoca onu Milli Ta kım’a çağırdı, Trabzonspor’a transfer oldu. Daha önce Kayserispor’d ayken Deniz Türüç Fenerbahçe, Mensah Beşiktaş ’a gitti. Örneğin Thiam büyük takımda normalde daha kaliteli oyuncularla kalitesini daha rahat göstermesi gerekiyor. Ama bunu Fenerbahçe’de yapamadı. Oyuncu katkı yapan teknik adamı gördüğünde saygı duyuyor sana. Thiam’la biz çok çalışıyoruz. Diğer oyuncularla da aynı şekilde. Bizim 12-13 saatimiz teknik ekip ve başkan tesislerde geçiyor."