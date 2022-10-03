FANATİK ÖZEL | Hull City, Carlos Carvalhal ile görüşüyor

İngiltere'de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'de Shota Arveladze sonrası yeni menajerin belirlenmesine ilişkin süreç devam ediyor. Bölgenin yerel basın organları Sergen Yalçın'ın ismini öne çıkarmıştı ki son saatlerde bir başka eski Beşiktaşlı Carlos Carvalhal'ın ismi öne çıktı.

Menajer görüşmeleri sürüyor

Hull City, 30 Eylül Cuma günü Luton Town maçı öncesi Shota Arveladze ile yollarını ayırmıştı. Sonrasında birçok isim gündeme gelse de Sergen Yalçın'ın ismi öne çıkarılmıştı. Takım sahibi Acun Ilıcalı da son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Birçok adayla temas halindeyiz'

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, menajer arayışlarına ilişkin Hull Live'a konuştu. Görüşmelerin devam ettiğini belirten Ilıcalı, "Şu an birçok adayla temas halindeyiz. Sahip olduğumuz kadrodan en iyi verimi alabilecek en iyi adayı bulmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hücuma dayalı oyun talebi

Hull Live'a yaptığı açıklamalarda Acun Ilıcalı, hücum futbolu taleplerini de yineledi: "Güçlü bir kadromuz olduğuna inanıyorum. Milli takımlara 8-9 oyuncu gönderiyoruz. Yaz döneminde hücum futbolu oynayabilecek, teknik kapasitesi iyi, topa sahip olalbilen bir takım yaratmak adına transferler yaptık. Yeni menajerimizin bu oyunculardan en iyi şekilde yararlanabilecek biri olması gerekiyor"

'Sezona iyi başladığımızı düşünüyorum'

Sakatlık problemleri nedeniyle bir düşüş yaşadıklarını belirten Acun Ilıcalı, "Bir takım sahibi olarak sezona çok iyi başladığımızı düşünüyorum. Maalesef en etkili oyuncularımızdan biri olan Allahyar sakatlandı ve bu bizim için büyük bir soruna neden oldu. O zamana kadar da çok sayıda oyuncumuz sakatlandı. Bu sakatlıklara rağmen hala başarılı durumdaydık ve ilk 6'nın içindeydik. Allahyar'ın Burnley'de sakatlanması sonrası Tetteh'i uzun süreli, Ozan ve Seri'yi kısa süreli kaybettik. Bu kadar sakatlık varken nasıl iyi şeyler beklenebilir? Takımımız tamamen uyumlu şekilde sahada olduğunda yüksek kaliteli bir takım izleyeceğimize ve bunun sahada tamamen başka bir takım olacağına çok eminim" ifadelerini kullandı.

'Başarılı menajerlerle görüşüyoruz'

Başarılı kariyere sahip menajerlerle temas halinde olduklarını belirten Ilıcalı, "Görüşme halinde olduğumuz menajerler, futbolda iyi başarı hikayeleri olan ve büyük bir tutkuya sahip isimler. İyi durumda olmayan bir kulübe teknik direktör getirmek zor ama biz tam tersini yaşıyoruz. Takımımızda gelecek adına büyük bir umut olduğunu düşünüyorlar ve yöneticiler, takım sahibi, taraftarlar olarak büyük tutkumuzu görüyorlar. Hepsi bizimle çalışmak istiyor" dedi.

'Bazılarını bana yakın oldukları için yazıyorlar'

Hull City'nin yeni menajerliği adına Sergen Yalçın, Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi isimler de gündeme gelmişken buna değinen Ilıcalı, "Basında çok isim var. Bazılarını bana yakın oldukları için yazıyorlar. Bazılar da özgeçmişleri bize çok uygun olduğu için yazılıyor. Böyle şeylerin olması noraml" dedi.

Favori Carvalhal

FANATİK'in haberine göre Hull City, Carlos Carvalhal ile görüşme halinde. Bir aksilik yaşanmaması durumunda Carvalhal'ın resmi imzayı atarak Hull City'nin yeni menajeri olması bekleniyor. Portekizli hocanın Türkiye geçmişi olduğu gibi Championship tecrübesi de dikkat çekiyor.

Al Wahda ayrılığı açıkladı

Carlos Carvalhal, Braga dönemi sonrası yaz aylarında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wahda'nın başına geçmişti. Yeni takımıyla 1 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli hoca, sadece 4 maç sonunda takımından ayrıldı.

Al Wahda tarafından yapılan açıklamada, Portekizli hocanın görevinden ayrıldığı ve kariyerinin devamı adına başarılar dilendiği belirtildi.

Beşiktaş ve Başakşehir'de çalışmıştı

Carlos Carvalhal, 2011-12'de Türkiye'de Beşiktaş'ta görev alırken 2012-13 sezonunun ilk bölümünde 12 maç kadar o zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da (Başakşehir) görev yaptı.

Portekizli hoca, Başakşehir macerası sonrası ise İngiltere'de Sheffield Wednesday ve Swansea'de çalışmıştı.

Wolverhampton iddiası

Yorkshire Live, Carlos Carvalhal için Hull City söylentileri güçlenirken Premier Lig'den de bir talip olabileceği aktarıldı. Portekizli hocalarla çalışan Wolverhampton'da Bruno Lage ile yollar ayrıldı ve Carvalhal'in adaylar arasında yer alabileceği belirtiliyor.

Esat Soydabircan | FANATİK ÖZEL