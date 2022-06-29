2021/22 sezonunda Elit U17 Ligi 1. Grubu 65 puanla lider tamamlayan, yarı finalde Altınordu'ya penaltılarla kaybeden Galatasaray 'da en dikkat çeken isim Baran Demiroğlu olmuştu. Attığı 18 golle krallık yarışında ilk sırada yer alan ve Sarı Kırmızılı ekip taraftarlarının A takım kadrosunda görmek istediği 17 yaşındaki golcünün Fenerbahçe 'ye gideceği sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Ferda Cevizci yönetimindeki U17 Takımı sezona damga vururken Baran Demiroğlu attığı gollerle takımını sırtladı, krallıkta ilk sırada yer aldı.

Gol yollarındaki etkisi ve güçlü fiziği ile ön plana çıkan Baran, yoluna Galatasaray'da devam edecek. Yakup Çınar'a konuşan genç golcünün babası Burak Demiroğlu, oğlunun takımdan ayrılmayacağını vurguladı, ''Baran Galatasaray’ın evladı. Hiç bir yere gittiğimiz yok. Çıkan haberleri ilk kez duyduk.'' ifadelerini kullandı.

Bu iddiaların ardından kişisel Instagram hesabından da takım fotoğrafını paylaşarak Galatasaray'da kalacağı mesajını veren Baran, ''Biz büyük bir aileyiz.'' notunu düştü. Ferda Cevizci yönetimindeki U17 Takımı, sezonu 21 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 65 puanla lider tamamlamıştı.

Son 16'ta Hatayspor'u 3-2, çeyrek finalde Konyaspor 'u 1-0 mağlup eden Aslan, yarı finalde normal süresi 2-2 biten maçın penaltı atışlarında Altınordu'ya 6-4 kaybederek sezonu tamamlamıştı.







