Beşiktaş , Dünya Kupası arasında hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Siyah-Beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi de Antalya'ya gelmiş ve burada takımı yakından takip ederken teknik direktör Şenol Güneş ile de görüşmeler gerçekleştirmişti.

Devre arası transfer döneminde eksik olan bölgeler için bir araya gelen Güneş - Çebi ikilisi takıma uygun futbolcuların transferi konusunda anlaşma sağladı.

Bu arada takımdan ayrılacak bazı isimlerin de gerçekleştirilen görüşmede gündeme geldiği öğrenildi.

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BEŞİKTAŞ İSTEMEDİ BAYERN'E GİDİYOR

Bir dönem Beşiktaş’ın da ilgilendiği fakat yerine Karius’u tercih ettiği; 2022 Dünya Kupası’nda Hırvatistan Milli Takımı’nın tarihi başarısında oldukça etkili bir performans sergileyen Dominik Livakovic’e Bayern Münih talip oldu.

Sky Sports’ta yer alan habere göre; sezonu kapatan Manuel Neuer’in yerine bir kaleci arayışı içinde olan Bayern Münih, Dominik Livakovic’i transfer etmek için harekete geçti. Bundesliga devinin, Dominik Livakovic’in menajeriyle iletişime geçtiği kaydedildi.

JOSEF DE SOUZA: İSTANBUL'DAKİ HER TAKIMDAN TEKLİF ALDIM

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Josef "Beşiktaş'a transferim sürecinde İstanbul'daki her takımdan ilgi geldi. Fakat bu ilgilerin resmiyete dönmesini Beşiktaş yaptı. Ciddi ve önemli projeleri olduklarını gösterdiler. Kararsızlık yaşamadım. Resmi teklifle beraber buraya imza attım. Hayatımda aldığım belki de en iyi karardı." ifadelerini kullandı.





SAISS DURUMUNU AÇIKLADI

Fas Milli Takımı oyuncusu Beşiktaşlı Romain Sais'den iyi haber geldi. Fas'ın Dünya Kupası'nda oynadığı Portekiz maçında sakatlanarak oyundan çıkan 32 yaşındaki savunmacı Beşiktaşlı yetkililerde bir görüşme gerçekleştirdi. Sais, yetkililere ciddi bir sakatlığı olmadığını ve Süper Lig 'de maç kaçırmayacağını söyledi.

GEDSON FERNANDES: GURUR DUYUYORUM

Fanatik'e konuşan Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes "Transferimden dolayı insanların mutlu olması beni de mutlu ediyor. Her kesimden sevgi, saygı görüyorum. İnsana ne kadar değerli olduğunu anlatıyor sanki. Böyle bir ailenin parçası olmaktan gurur duyuyorum. Herkesin sahiplenmesi, benim için anlatılmaz, ancak yaşanabilir durum. Takımın en önemli parçası taraftarlarımız. Onları mutlu edeceğiz. Bunun için yüreğimizi ortaya koyup savaşacağız. Birlik beraberlik içinde, omuz omuza mutlu sona yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

ÇEBİ'DEN ÇARPICI SÖZLER: TARİH YAZILDI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya kampında FANATİK’e açıklamalarda bulundu. Saiss'in Dünya Kupası'ndaki durumu, kulübün borçları ve amatör şubelerde gerçekleşen başarı hakkında konuşan başkan özellikle amatör şubeler konusuna dikkat çekti.

Çebi, Antalya kampında muhabirimiz Orhan Yıldırım’a açıklamalarda bulundu.

"TARİH YAZILDI"

Çebi, “Amatör şubelerimiz çok. Bakmayın amatör diye geçtiklerine. Giderleri çok. Haksız rekabet var. Bankalar, holdingler, belediyeler ile yarışıyoruz. Kulübün en büyük gider kalemlerinden biri olan branşlara sponsorluk bulduk. Tam 105 milyon liralık yükü sağ olsunlar, duyarlı üyelerimiz omuzladılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Yaptıkları büyük iş. Kulüplerini sahiplenmek. Bu doğrultuda örnek oldular. Mutlaka arkası da gelecektir. Tarih yazılıp bir ilke daha imza atıldı. Ne kadar teşekkür etsem azdır” dedi.

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"SATIŞ YAPMAYACAĞIZ"

“Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır” diyen Çebi, sürekli gündeme getirilen borç için de konuştu. Başkan, “Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma yürürlükte. Gelecekte şartlar neyi gerektirir bilemem. Bir söylemim yanlış anlaşıldı. Ben mal, mülk satıp kapatırız diye ifade kullanmadım. Borcun kapatılması için farklı yollar var. Anlaşmaya sadık kalmak. Camianın hep birlikte omuzlaması. Satış yapmak da bir yöntem. Ancak bizim tercih ettiğimiz yol değil” sözlerini sarf etti.

"SAISS İLE MUTLU OLDUK"

Fas milli takımıyla Dünya Kupası’nda son 4’e kalan Romain Saiss’le ilgili de konuşan Çebi, “Dünya Kupası finallerine oyuncular gönderdik. Kimisi ile üzülüp, kimisi ile güldük. Saiss kaptan olarak büyük işlere imza attı. Gururlandık. Umarım önce Katar, ardından burada şampiyonluk yaşar” yorumunu yaptı.

FANATİK ÖZEL | Orhan Yıldırım



