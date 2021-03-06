Süper Lig’in en deneyimli oyuncularından Aatif Chahechouhe, 2018-19 sezonunun devre arasında Fenerbahçe’den geldiği Rizespor’un o dönem kümede kalmasını sağlamıştı. Aatif, bu kez de geçtiğimiz Ocak ayında Karagümrük’ten Erzurumspor’a ayak bastı ve bir kez daha benzer bir senaryoyla karşı karşıya... Biz de FANATİK Gazetesi olarak Faslı oyuncuya sözü verdik, hem bu kritik sezon hem de yaklaşık 9 yıllık Türkiye kariyeri ile Fenerbahçe günlerini sorduk. Şimdi söz 34 yaşındaki yıldızda;

‘Mesut hocam çağırdı’

Karagümrük’ten devre arasında neden Erzurumspor’a transfer oldun?

“Geçen sezon Antalya’da oynamıyordum, Karagümrük de sezon başında bana şans verdi ve ailemin yanında İstanbul’da oynamak istedim. Sonrasında Sivas’ta da beraber çalıştığım Mesut Bakkal, beni devre arasında Erzurum’a çağırdı. Düzenli oynamak istiyordum, Mesut hocamın yanına gelme fırsatını da kaçırmak istemedim.”

‘Pozitif bir ortam var’

Rize’nin kümede kalmasını sağlamıştın, şimdi de Erzurum’u ligde tutabilecek misin?

“Rize’de o dönemki takım arkadaşlarımla bunu başardım, Erzurum’da da aynısını yapmak istiyorum. Takımda iyi bir birliktelik var. Erzurum’a herkes bitti gözüyle bakıyordu ama şimdi 26 puana ve daha pozitif bir ortama sahibiz. Amacım kahraman olmak değil, takıma katkı sağlamak. Sonuçta Allah ne istiyorsa, o olacak.”

‘Sağ kolu gibiyim...’

Erzurum’a gelmenle kaptan oldun ve performansın bir anda yükseldi.

“Geçen sezon benim için zordu. Antalya’da sezona iyi başladım ama sonra bazı sıkıntılar oldu, beni kadro dışı bıraktılar ve takım listesine almadılar. Sezon bitince ise oyuna olan açlığım daha da arttı. Karagümrük’ten sonra burada Mesut hocamın bana güven vermesi, daha iyi olmamı sağladı. Kaptan olarak, sorumluluğum takımı organize etmek. Arkadaşlarım ve hocam arasında köprü olmak. Hocamın sağ kolu gibiyim.”

‘Size güven veriyor’

Mesut Bakkal için neler söylersin?

“Süper Lig’i bilen ve tecrübesi yüksek bir teknik adam. Oyuncuları motive etmek ve takımdan nasıl maksimum performans alacağı konusunda çok deneyimli. Bana saygı duyuyor. Kalbi çok büyük bir insan. Sizinle her zaman konuşmaya açık. Birbirimizi anlıyoruz ve onunla mükemmel bir ilişkimiz var. Size güven veriyor. Onunla çalıştığım için mutluyum.”

‘Hoca olarak isterim’

Sözleşmen sezon sonunda bitiyor. Gelecekle ilgili düşüncelerin?

“Kendimi çok iyi hissediyorum. Hatta eski dönemlerime göre bile daha iyi olduğumu düşünüyorum. Umarım Süper Lig’de olmaya devam ederim. Öncelikli amacım Erzurum’u ligde tutmak, sonrasında neler olur bilmiyorum. Şu an 2-3 yıl daha futbol oynayabileceğime inanıyorum. Futbolu bıraktığımda ise yine bu oyunun içinde kalmak isterim. Birçok hocayla çalıştım. Antrenör olarak bir takımda görev yapmayı planlıyorum.” düşünüyorum.”

‘VAR’ı kimse anlamadı’

VAR sistemi hakkında yorumun nedir?

“VAR, futbolu öldürdü. Maçlarda ne olacağını bilemiyorsunuz. Bir hakem bir pozisyona penaltı diyor, öbür hafta başka hakem aynısına penaltı vermiyor. VAR kararı bazen 10 saniyede belli olurken, bazen 5 dakika saha ortasında ne olacağını bekliyoruz. Hakemler artık daha fazla eleştiriliyor. Farklı maçlarda benzer pozisyonlar oluyor ancak VAR kullanımı değişiklik gösteriyor. İnsanlar da, ‘O zaman VAR niye var?’ diyor. Büyük hatalar oluyor. Açıkçası VAR’ı kimse anlamadı! Sergen Yalçın hocama katılıyorum, VAR kaldırılsın. Maçları yönetmek için toplamda 4 hakem yeter.”

‘Sivasspor sayesinde...’

9 yıldır oynadığın Süper Lig kariyerin için neler söylersin?

“Türkiye’ye gelmemi ve burada ismimi duyurmamı Sivasspor sayesinde sağladım. Kariyerimin her anı mükemmel olmasa da çok fazla güzel anıya sahibim. Çok fazla gol attım, asist yaptım, gol kralı oldum ve Türkiye’nin en büyük kulüplerinden Fenerbahçe’de oynadım. Sonrasında Rize, Antalya, Karagümrük ve şimdi de Erzurum’dayım. Yabancı bir oyuncu olarak 9 yıldır aralıksız Süper Lig’deyim ve bunun önemli olduğunu düşünüyorum.”

‘Fenerbahçe çok değişiyor'

“Bu sezon umarım Fenerbahçe şampiyon olur. Ancak kulübün bence temel sorunu, tutku eksikliği. Her sezon oyuncular baştan aşağıya değişiyor. Takıma zaman verilmesi gerekiyor”

Fenerbahçe’deki dönemin ve kulüp için neler söylersin?

“Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve her zaman şampiyon olmak istiyor. Oraya transfer olmak inanılmazdı. Bazı kesimler beğenmese de orada iyi işler yaptığımı düşünüyorum. Baskı çok fazla ve her hafta çok iyi oynaman gerekiyor. Büyük takımlarda oynamak kolay değil. Bazen aşırı baskı, oyuncuya fayda sağlamıyor. Ama oradaki 2.5 sezonluk dönemim benim için iyi bir tecrübe oldu ve pozitif anlamda etkiledi. Büyük oyuncularla birlikte oynadım.”

‘Birbirlerini tanımıyorlar’

“Sezon sonunda umarım şampiyon Fenerbahçe olur. Ancak bir süredir Fenerbahçe’nin şampiyon olamamasının en temel sorunu; tutku eksikliği ve bağlılık. Her sezon sonunda oyuncular ve takım baştan aşağıya değişiyor. Bu sezon yeni bir hoca getirdiler ve 20’den fazla oyuncu transfer ettiler. Kariyerinde ilk kez Süper Lig’de oynayanlar var, çoğu oyuncu birbirini daha tam tanımıyor bile. Takım olmak ve bu tutkunun (takıma bağlılık) oluşması için zaman verilmesi gerekiyor.”

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