2020 yılına tabii ki koronavirüs salgını damga vurdu. Hayatımıza pandemi kelimesi girdi. Koronavirüs etkisi Mart ayı ortasından itibaren ülkemizde her sektörü ciddi şekilde etkilerken spor dünyası da darbe aldı. Maçların seyircili mi, seyircisiz mi oynanacağı konusu çok sert tartışmalara sebep oldu. İstanbul takımları seyirci gücünü kaybetti. Karantinaya alınan oyuncular, yeniden oluşturulan fikstürler derken koronavirüs hayatımızın parçası oldu. Bunun dışında 2020'de sürpriz gelişmeler de oldu. Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe 'yi 20 sene sonra ilk kez mağlup etti. Sarı Lacivertliler hoca sirkülasyonuna devam etti. Basketbolda da Obradovic devri sona erdi. Sergen Yalçın Beşiktaş 'a taraftarın büyük desteğiyle geldi.

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