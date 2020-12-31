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Fanatik okurları 2020'den en çok bu haberleri tıkladı!

2020 yılı koronavirüsün hayatımızı derinden etkilediği bir yıl olurken spor endüstrisi de ciddi şekilde bu durumdan payını aldı. Fikstürler değişti, takımların dengeleri bozuldu, ekonomik şartlar daha da kötüye gitti. Peki Fanatik okurları bu sene en çok haberleri tıkladı?

31 Aralık 2020, Perşembe 14:55 Son Güncelleme:
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Fanatik okurları 2020'den en çok bu haberleri tıkladı!

2020 yılına tabii ki koronavirüs salgını damga vurdu. Hayatımıza pandemi kelimesi girdi. Koronavirüs etkisi Mart ayı ortasından itibaren ülkemizde her sektörü ciddi şekilde etkilerken spor dünyası da darbe aldı. Maçların seyircili mi, seyircisiz mi oynanacağı konusu çok sert tartışmalara sebep oldu. İstanbul takımları seyirci gücünü kaybetti. Karantinaya alınan oyuncular, yeniden oluşturulan fikstürler derken koronavirüs hayatımızın parçası oldu. Bunun dışında 2020'de sürpriz gelişmeler de oldu. Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe 'yi 20 sene sonra ilk kez mağlup etti. Sarı Lacivertliler hoca sirkülasyonuna devam etti. Basketbolda da Obradovic devri sona erdi. Sergen Yalçın Beşiktaş 'a taraftarın büyük desteğiyle geldi.

İşte Fanatik okurlarının 2020'de en çok tıkladığı haberler:


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