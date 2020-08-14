FANATİK KİTAP gururla sunar: 'Ergin Ataman İle Zafere Giden Yol'

FANATİK KİTAP'tan sporseverlere yeni müjde... FANATİK KİTAP, Ergin Ataman'ın ilham veren hikayesini sizlerle buluşturuyor. 'Ergin Ataman İle Zafere Giden Yol' artık tüm raflarda...

Türkiye'nin 1 numaralı spor gazetesi FANATİK'in imzasıyla Ergin Ataman'ın hayatını anlatan 'Zafere Giden Yol' kitabı okurlarıyla buluştu.

Gökhan German ve Hamit Turhan'ın kaleminden çıkan kitap, Türk ve Avrupa basketbolunun efsane başantrenörlerinden Ergin Ataman'ın hayatını tüm ilham verici yönleriyle ele alıyor.