FANATİK KİTAP gururla sunar: Basketbolun tarihini yeniden yazan adam
Türkiye'ye adım atmasının ardından basketbolun çehresini değiştiren ve dünya basketbolunun da önemli isimleri arasında yer alan Fenerbahçe Beko'nun Başantrenörü Zeljko Obradovic'in bu yoldaki yürüyüşünü ve bilinmeyenlerini artık daha kolay bir yoldan öğrenebileceksiniz. FANATİK KİTAP gururla sunar: Basketbolun tarihini yeniden yazan adam...
Bu, Dünya basketbolunun yaşayan en büyük efsanelerinden Zeljko Obrodavic'in hikayesi...
Bu, kupalara giden yolda geçilen dönüm noktalarının, çekilen acıların da hikayesi.
Daha önce duymadığınız, okumadığınız ayrıntılarla dolu Obradoviç'in destansı kariyeri...
Obradoviç'e dair her şeyi öğrenebileceğiniz bu kitabı tüm seçkin kitapçılarda bulabilirsiniz.