Bu, Dünya basketbolunun yaşayan en büyük efsanelerinden Zeljko Obrodavic'in hikayesi...

Bu, kupalara giden yolda geçilen dönüm noktalarının, çekilen acıların da hikayesi.

Daha önce duymadığınız, okumadığınız ayrıntılarla dolu Obradoviç'in destansı kariyeri...





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