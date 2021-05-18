Fanatik İddaa Tahminleri 18-19-20 Mayıs

Beşiktaş ile Anlatyaspor arasında oynanacak Türkiye Kupası finali maçı ve Avrupa'nın büyük liglerinde büyük heyecanlara sahne olacak karşılaşmaların cazip oranları ve Can Tongo'nun özel analiziyle bu içerikte yer alıyor. İddaa kuponunuzu hazırlamadan önce Can Tongo'nun Türkiye ve Avrupa ligleriyle ilgili yorumlarına mutlaka göz atın.

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Man.Utd-Fulham​ Üst ​1.49

Manchester United ilk 4 yarışında olan rakipleri arasında Şampiyonlar Ligi’ni tek garantileyen takım konumunda. Fulham ise gelecek sezon İngiltere Championship Ligi’nde mücadele edecek. Rahat maçta bol gol izleriz.

Southampton-Leeds​ Gol Var​ 1.42

Southampton son iki maçında iyi gözüktü ve gollü galibiyetlerle bu inişli çıkışlı sezonu iyi tamamlamak istiyor. Leeds çok formda ve Bielsa bu sezon beklentilerin üzerine çıktı. Taraflar karşılıklı goller bulurlar.

Antalya-Beşiktaş Alt ​1.84

Türkiye Kupası’nda final heyecanı yaşanacak. Beşiktaş hafta sonunda şampiyonluğunu ilan etti. Her iki takım da son derece yorgun durumda olsa da son enerjilerini sahaya yansıtacaktır. Savunmaların öne çıkmasını bekliyorum.

Brighton-Man.City​ Gol Var ​1.79

Brighton açısından bu sezon oynanan güzel oyun sonuç hanesine yansımadı. Buna rağmen ligde kalmayı başardılar. Man.City şampiyonluğu elde etti. Tercihim KG Var.

Lazio-Torino​ 1 ​1.72

Lazio bu sezonu 6. sırada tamamlamayı garantilese de, son maçta ezeli rakibi Roma’ya mağlup olduğu için iyi mücadele etmesini bekliyorum. Torino 1 puan alırsa ligde kalmayı garantileyecek olsa da Lazio gollü kazanır.

Chelsea-Leicester ​1​ 1.65​

FA Kupası finalinde iki ekip kozlarını paylaşmıştı ve kazanan Leicester olmuştu. Tuchel’in öğrencileri ilk 4 sıra içinde bitirmek adına kazanmak durumunda. Bu karşılaşmada Chelsea rövanşı alacaktır.

Atalanta-Juventus ​ÇŞ 0-2​ 1.40

Atalanta çok daha formda olsa da rakibinden bu maçta stres düzeyi yüksek bir maç oynayacak. Juventus lig yarışında geride kaldı ve hiç değilse sezonu kupa ile noktalamak isteyecektir. Pirlo’nun öğrencileri kaybetmezler.

Newcastle-Sheffield​ Gol Var​ 1.67

Son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan Steve Bruce’un öğrencileri, son iç saha maçında kazanmak istiyor. Sheffield son maçta Everton’u devirse de işi zor. KG Var ideal.

Tottenham-A.Villa​ İY 0.5 üstü​ 1.28

Tottenham sezonun son bölümünde 6. sırayı korumak isteyecektir. West Ham ile kıyasıya bir rekabet içindeler. Wolves önünde 3 puanı ceplerine koydular. Aston Villa’da Grealish belirsiz. Maç golle başlar.

C.Palace-Arsenal​ Gol Var​ 1.73

Crystal Palace son maçında Aston Villa önünde geriye düşse de maçı çevirip 3-2 kazanmasını bildi. Arsenal için matematiksel olarak Avrupa şansı sürüyor. Buna rağmen KG Var bahsi en güvenilir tercih.

Burnley-Liverpool​ 2​ 1.24​

Liverpool çok büyük bir futbol mucizesiyle West Brom önünde kazanmasını bildi. Son dakikada kaleci Alisson’un golüyle kazandılar. Bu maçta West Brom maçına göre daha rahat oynarlar. Liverpool kazanır.

Monaco-PSG ​2​ 1.70

Paris Saint Germain ligde şampiyonluk şansını son haftaya taşısa da işleri kolay olmayacak. Lille’in puan kaybını bekleyecekler. Kupa finalinde Monaco’yu yenerler.