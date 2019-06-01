Bu akşam da İzmir Şirinyer Hipodromu'nda 6'lı ganyan 1.056 TL verirken tahmincilerimizden Enis BALCI yarışseverlerin kazanmasına katkıda bulundu.

Yarın at yarışında rekor sayıda yarış var ve engin bilgilerinin yanı sıra muhteşem kadrosuyla Fanatik Hipodrom yine kazanca giden anahtarınız olacak.

İstanbul'da 10, Adana'da 10 ve ABD Gulfstream Park'ta 7 koşu ile toplam 27 koşu, 5 adet 6'lı ganyan, 5 adet 5'li ganyan ve 4 adet 3'lü ganyanla büyük yarış şölenini Fanatik Hipodrom farkı ile yaşayın.

Bunun yanı sıra yarınki bültenimizde pazartesi gününün Bursa ve Şanlurfa koşuları da siz sevgili yarışseverlerin ön çalışma yapabilmesi için her gün olduğu gibi bulunmaktadır.

Fanatik Hipodrom her gün Fanatik ile ücretsiz.