Fanatik Hipodrom'dan bayram şekeri gibi 6'lı

Türkiye'nin 1 numaralı at yarışı bülteni Fanatik Hipodrom bugünkü Ankara koşularında da fırtına gibi esti.

06 Haziran 2019, Perşembe 18:32
- A +
Fanatik Hipodrom'dan bayram şekeri gibi 6'lı

Türkiye'nin 1 numaralı at yarışı bülteni Fanatik Hipodrom bugünkü Ankara koşularında da fırtına gibi esti.

Ekimizin sevilen yazarı Ercan Fırtına 2 bin 527 TL veren Ankara altılısını bularak takipçilerimize çok kazandırdı.

Fanatik Hipodrom yarın İstanbul Veliefendi, Bursa Osmangazi hipodromlarındaki koşuların yanı sıra erken bahis oranlı ABD Gulfstream Park koşularıyla yine bambaşka.

Ayrıca kondisyoner imzalı galoplarıyla cumartesi gününün Ankara ve İzmir ertesi gün programlarıyla yarın yine her zamanki gibi toplam 5 bülten, 16 sayfayız.

Fanatik Hipodrom, Fanatik gazeteniz ile birlikte ücretsiz.

Kaçırmayın.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...