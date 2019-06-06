Türkiye'nin 1 numaralı at yarışı bülteni Fanatik Hipodrom bugünkü Ankara koşularında da fırtına gibi esti.

Ekimizin sevilen yazarı Ercan Fırtına 2 bin 527 TL veren Ankara altılısını bularak takipçilerimize çok kazandırdı.

Fanatik Hipodrom yarın İstanbul Veliefendi, Bursa Osmangazi hipodromlarındaki koşuların yanı sıra erken bahis oranlı ABD Gulfstream Park koşularıyla yine bambaşka.

Ayrıca kondisyoner imzalı galoplarıyla cumartesi gününün Ankara ve İzmir ertesi gün programlarıyla yarın yine her zamanki gibi toplam 5 bülten, 16 sayfayız.

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