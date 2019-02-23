Fanatik Hipodrom’da 12 bülten bir arada

Türkiye’nin 1 numaralı at yarışı bülteni Fanatik Hipodrom, yarın tam 6 bülten 16 sayfayla siz okuyucularımızla birlikte olacak...

23 Şubat 2019, Cumartesi 21:45
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Fanatik Hipodrom’da 12 bülten bir arada

Türkiye’nin 1 numaralı at yarışı bülteni Fanatik Hipodrom bu akşam 2. koşudan sonra kar nedeniyle yarın 13.30’a ertelenen İstanbul koşularının yanı sıra İzmir, Adana ve ABD Gulfstream programları ile pazar günü tam 6 bülten 16 sayfa.

Ayrıca geçtiğimiz çarşamba sis nedeniyle bu pazartesiye ertelenen İstanbul’un yanı sıra Bursa, Şanlıurfa ve İngiltere Wolverhampton ile ertesi günlerin 2’şer programları ile pazar ve pazartesi toplam 12 bültenlik at yarışı şölenini Fanatik Hipodrom farkıyla kaçırmayın.

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