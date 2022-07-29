MENÜ

Fanatik Hipodrom artık her gün 24 sayfa!

Türkiye’nin 1 numaralı at yarışı bülteni FANATİK Hipodrom yarışseverin isteklerini yerine getirmeye devam ediyor.

29 Temmuz 2022, Cuma 14:09 Son Güncelleme:
- A +
Fanatik Hipodrom artık her gün 24 sayfa!

Her geçen gün gelişen atçılık sektöründe geniş kitlelere yayılan FANATİK Hipodrom 30 Temmuz 2022 Cumartesi gününden itibaren 20 değil her gün tam 24 sayfa olarak yayınlanacak. 

Yarışseverlerin özellikle ertesi gün bülteninde daha fazla bilgi alma isteklerini göz önünde bulunduran FANATİK Hipodrom bu bültendeki sayfa sayısını 4’ten 8’e çıkartıyor. 


Yeni özellikler şu şekilde; 

Koşan tüm atların bol galopları 

Koşan tüm atların bol son koşuları 

Rekortmen tahminci Gökhan Yalçınkaya’nın 6’lıları 

Benzersiz içeriği ve şampiyon yazar kadrosuyla FANATİK Hipodrom daima yarışseverin ve atçılık camiasının yanında olmaya devam edecek. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...