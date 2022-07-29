Fanatik Hipodrom artık her gün 24 sayfa!

Her geçen gün gelişen atçılık sektöründe geniş kitlelere yayılan FANATİK Hipodrom 30 Temmuz 2022 Cumartesi gününden itibaren 20 değil her gün tam 24 sayfa olarak yayınlanacak.

Yarışseverlerin özellikle ertesi gün bülteninde daha fazla bilgi alma isteklerini göz önünde bulunduran FANATİK Hipodrom bu bültendeki sayfa sayısını 4’ten 8’e çıkartıyor.





Yeni özellikler şu şekilde;

Koşan tüm atların bol galopları

Koşan tüm atların bol son koşuları

Rekortmen tahminci Gökhan Yalçınkaya’nın 6’lıları

Benzersiz içeriği ve şampiyon yazar kadrosuyla FANATİK Hipodrom daima yarışseverin ve atçılık camiasının yanında olmaya devam edecek.