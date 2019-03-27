Fanatik Gazetesi 'Bizim Takım' sahaya çıkıyor
Türkiye'nin en saygın spor yorumcuları Ali Ece, Mehmet Demirkol, Cem Dizdar ve Deniz Çoban, yeni bir soluk ve yeni bir heyecanla sizinle buluşuyor. 'Bizim Takım'ın taraftarla ilk buluşması, ve büyük sürprizi yarın FANATİK'te.
Türkiye'nin en saygın spor yorumcuları, Türkiye'nin spor gündemini sizler için yorumlayacak...
Zafer Büyükavcı'nın moderatörlüğünde masaya oturan 'Bizim Takım'; objektif, sıra dışı yorumlarıyla gündem belirleyecek...
Ali Ece, Mehmet Demirkol, Cem Dizdar ve Deniz Çoban yine çok konuşulan yorumlarıyla karşınızda olacak.
'Bizim Takım'ın taraftarla ilk buluşması, ve büyük sürprizi yarın FANATİK'te.