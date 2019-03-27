Fanatik Gazetesi 'Bizim Takım' sahaya çıkıyor

Türkiye'nin en saygın spor yorumcuları, Türkiye'nin spor gündemini sizler için yorumlayacak...

Zafer Büyükavcı'nın moderatörlüğünde masaya oturan 'Bizim Takım'; objektif, sıra dışı yorumlarıyla gündem belirleyecek...

Ali Ece, Mehmet Demirkol, Cem Dizdar ve Deniz Çoban yine çok konuşulan yorumlarıyla karşınızda olacak.

'Bizim Takım'ın taraftarla ilk buluşması, ve büyük sürprizi yarın FANATİK'te.



