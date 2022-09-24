Zafer Büyükavcı: Geride kalan süreçte galatasaray" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Galatasaray 'ın futbolunu nasıl yorumlarsınız? Bu takıma Okan Buruk eli değmiş diyebilir miyiz? Tamam olduğu bölgeler, eksik olduğu mevkiler nereler?

'Giresunspor yenilgisi hayırlı oldu denebilir'

Mehmet Demirkol: Zor bir fikstürden iyi çıktılar. Giresun maçındaki kayıp, belki de transfer konusunda daha dikkatli olmalarına yaradığı için 'hayırlı oldu' denebilir! Okan Buruk'un hazırlık döneminde kadro içindeki huzursuzlukları yönetmede çok başarılı olduğunu söyleyemesem de sonrasında alınan aksiyon, yönetimin ona verdiği destek sorunları giderdi. Buruk'un aklındaki oyun, büyük oranda sahada görünüyor. Sadece bunu mükemmelleştirmek zaman alacak gibi duruyor. Transfer lazım değil... Zayıflıkları avantaja çevirmek ve bundan bir güç çıkarabilmek çok önemli. Boey'in parlayışı, buna güzel bir örnek. Hoca, sezon başında hiç düşünülmeyen bir oyuncudan özel bir performans çıkardı. Geçen sene istatistiki açıdan 66 bek arasında asist beklentisi açısından 52. sırada olan bir oyuncu, böylece taraftarın sevgilisi oldu. Süper Lig kariyerindeki ilk asistini de yaptı. Bunlar önemli gelişmeler. Transfer lazım mı? Hayır... Eldeki kadroyu parlatmak şu andaki en önemli iş.





'Takımın temposu da yükselmeye başladı'

Cem Dizdar: Sezon başı antrenmanlarının da etkisiyle oluşan başlardaki düşük tempolarını yavaş yavaş yükseltiyorlar. İlk üç maçı 1-0 ile de olsa galip geçmiş olmaları önemli. Özellikle Trabzon maçından sonra oyunları gitgide olgunlaşma eğiliminde göründü. Ligin zor takımlarından Konya karşısında ilk yarıyı kaybetmiş görünseler de bu olgunlaşma etkisiyle maçı öyle ya da böyle kurtarmayı bildiler. Hem israf hem şımarıklık! Her hocanın eli öyle ya da böyle takıma değer... Bu kadro yapısıyla daha iyisini oynadıklarından, 'hoca etkisi'nden daha rahat söz edebiliriz. Şimdilik işler biraz bireysel beceri ve buna bağlı iş bitiricilikle yürüdü görünüyor. Haliyle doğrudan bir hoca etkisinden söz edilir gibi durmuyor. Takımın her bölgesi tamam... Bizim lig için bundan daha fazlasını istemek hem israf hem de aşırı şımarıklık olur.

'Topa en çok sahip olan, en çok şut deneyen takım'

Serkan Akcan: Geçen sezonu tarihinin en kötü sıralamasıyla bitiren bir büyük takımın, hocasından kadrosuna köklü bir değişime gitmesi beklenen bir durumdu. Yönetim, Okan Buruk'a beklediğinin de ötesinde bir kadro kurdu. Buruk, Galatasaray'ı ilk 7 haftada ligin topa en çok sahip olan, en çok şut deneyen, kısmen baskılı oyunu neticesinde en çok korner kullanan takımı haline getirse de; ana planında çözmesi gereken çok önemli sorunlar olduğu bir gerçek. Öncelikle duran top üzerine planladığı hücum setlerini geliştirmesi şart. Ligin en çok korner kullanan takımının kornerden golü yok! Galatasaray hayli kısaldı. Kanat forvetleri Kerem ve Yunus kısa boylu iken yeni katılan Torreira, Oliviera, Mertens merkezi de kısa olunca, iş sadece santrfor ve stoperlere kalıyor. Bunun karşılığı da ilk 7 haftada duran top organizasyonlarından '0' gol oluyor. Buruk'un yaratmaya çalıştığı oyun modelinde pas örgüsüyle rakip kaleye giden ve bunun için topa sahip olma yüzdesine ihtiyaç duyan bir yapı var. Bunu büyük oranda başarıyorlar. Fakat atakları rakip ceza sahasına orta ile bitirmek yerine, pasla girme sayısını artırmaları; Buruk'u istediği oyun seviyesine yaklaştıracaktır. Zira bu tamamlanamayan ve geri koşmak zorunda kaldığı atakların sayısını artırıyor.

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Zafer Büyükavcı: Yapılan transferlerin takıma katkısı ne düzeyde? Sizce mevcut kadronun halen takviye edilmesi gereken mevkileri nereler?

'Torreira&Oliveira tamam, Abdülkerim de olacaktır'

Mehmet Demirkol: Torreira ve Oliveira, temel sorunu büyük ölçüde giderdi. Mertens'in zamana ihtiyacı var. Abdülkerim'in de uzun vadede vazgeçilmez olma potansiyeli var. Yaptığı hatalar son derece normal. Stoper rotasyonu genişleyebilir. Aynı şey iki bek için de söz konusu... Ama olmazsa olmaz değil. Herkesin bildiği gibi, Türk oyuncu rotasyonu eksik. Ama bunu gidermek için eldeki oyuncuları geliştirmek en iyi yol gibi duruyor.

'Yunus ve Kerem'in oyunu orta üçlüyü parlatacaktır'

Cem Dizdar: Özellikle Oliveira ve Torreira etkisi hayli fazla.Hâl böyle olunca Mertens'in oyuna katkısı da gitgide büyüyor, büyüyecek. İki kenar, Yunus ve Kerem'in daha efektif oynamaları durumunda, bu üçlünün oyuna etkileri daha görünür hale gelecektir. "Takviye gerekiyor" diyorlarsa da mecburen 'ara transfer dönemi' bekleneceğinden, o da gereksiz bir arayış olur. Takımın potansiyeli yüksek, çözümler kadro içinden üretilebilir pekâla.

'4 yıldız Cim Bom'un çehresini değiştirir'

Serkan Akcan: İyi bir transfer dönemi geçirdiler. Geçen sezon en zayıf kaldığı bölge olan merkez orta sahada Torreira, Oliviera, Midtsjo ve Mertens; Galatasaray'ın çehresini değiştirecek kadar etkililer. Seferoviç henüz uyum sağladı denemez, o yüzden formayı Gomis'e kaptırdı. Icardi çok üst düzey bir santrfor ve Buruk'un yaratmaya çalıştığı pas organizasyonuna dayalı oyunun, onun gibi bir bitiriciye ihtiyacı olacak. Sanırım bu sezonun tartışmasız en ses getiren transferi Sasha Boey! Kadro planında yokken Dubois'in sakatlığıyla kendini bir anda 11'de bulan genç sağ bek, Galatasaray'ın en efektif oyuncusuna dönüştü. Öyle ki, Fransız Milli Takımı'nın sağ bek rotasyonundaki Dubois'e formayı vermediği gibi, Buruk'u da Dubois'i sol bek Van Anholt'la rekabete sokmaya zorluyor.

Zafer Büyükavcı: Gomis'in ekstra performansı, Galatasaray'ı şu an zirvede tutuyor. Milli ara sonrasında Icardi'nin sahaya girmesi, Gomis'in kulübeye dönmesini bekler misiniz?

'Yıldızları kenarda oturtmak zor iş'

Mehmet Demirkol: Gomis öndeki oyun kurucu gibi. Ofsayttan kaçışı, gol vuruşu becerisi, yaptığı koşularla arkadan gelen oyunculara açtığı koridorlar. Benim için beklenmedik bir sürpriz oldu. Forma giydiği hemen her sezon skor katkısı belli seviyede kalan güvenilir bir golcü. Icardi ve Seferoviç gibi iki oyuncuyu kenarda oturtmak ise zor. Üstüne Mertens'in son dönem performansı da önde oynadığı maçlarda sivrilmişti. Belki Avrupa'da olunsa, rotasyonla bu kadroyu mutlu etmek mümkün olabilirdi. Şimdi yapılması gereken bu oyuncuları yeni rollere ikna etmek. Icardi'nin Inter döneminde olduğu gibi daha geniş alanda oynayabilen bir oyuncuya dönüşmesi, Gomis'le birlikte sahada olma şansı doğurur. Bu seviyede oyuncuları idare etmek, kenarda oturtmak kolay değil. Ancak doğru yönetimle çok büyük avantaj da sağlar. Bunlar tatlı dertler.





'Gomis'in durumu sadece golle değerlendirilemez'

Cem Dizdar: Bir takım için Gomis ya da diğer oyuncuların gol katkısı elbette önemli ancak golü sadece bir oyuncu atmaz. Takımla birlikte atar, yenirse de hep birlikte yenmiş olur. Gomis'in durumunu sadece 'gol atması' değil, takım bütünlüğü içindeki atletik katkısıyla da değerlendirmek gerek. Okan Buruk hangi oyuncuyu tercih edeceğine rakip analizi, oyuncunun atletik ve mental durumuna göre karar verecektir. Bu işleyişin olumlu örneği Fenerbahçe 'de yaşanıyor. Kimin oynadığından çok; oyunun gücü ve gelişimine bakmak gerekiyor...

'Mata, Mertens, Yusuf varsa ya 4-3-3 ya da 4-2-3-1'

Serkan Akcan: Okan Buruk, Giresun maçının ikinci yarısında Emre Akbaba-Gomis değişimiyle sahada 4-4-2'yi denemiş, ama sonunda stoperinin hatasıyla maçı kaybetmişti. Okan Buruk'un elinde Mata, Mertens, Yusuf Demir gibi yetenekli maç çözücüler varken; 4-3-3 ve 4-2-3-1'in ana plan olacağını tahmin etmek güç değil. Galatasaray'ın pasla açamayacağı katı savunmalar olacaktır. Maçın son bölümlerinde yüksek oynamak ve rakip ceza sahasında fazladan bir santrfor bulundurmak önemli bir çözüm yolu olabilir. Okan hocanın, Torreira-Midtsjo merkeziyle oynamayı göze alıp Icardi-Gomis ya da Icardi-Seferoviç'li 4-4-2'lerle maç bitirmesi beklenebilir.



