Basketbolda Kadınlar FIBA EuroCup çeyrek final rövanş maçında Çukurova Basketbol, İtalya’nın Famila Schio takımına 81-73 yenildi.

Çeyrek final turunda ilk maçta rakibini deplasmanda 79-75 mağlup eden Çukurova Basketbol, rövanşta 8 sayı farkla yenilince organizasyona veda etti. Famila Schio elde ettiği galibiyetle yarı finale yükseldi.

FIBA Kadınlar EuroCup - Çukurova Basketbol: 73 - Famila Schio: 81

​Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Sergei Beliakov (Rusya), Thomas Bissuel (Fransa), Maka Kupatadze (Gürcistan)

Çukurova Basketbol: Mestdagh, Gray 3, Iagupova 25, Naumenko, Ndour 18, Bone 19, Pelin Bilgiç, 5, Sevgi Uzun 3

Famila Schio: Crippa, Gruda 9, Dotto 14, Lavender 22, Quigley 18, Fassina, Lisec 13, Battisodo 5, Andre, Gemelos

1. Periyot: 24-25

Devre: 35-46

3. Periyot: 52-62