Famara Diedhiou’nun Dünya Kupası sevinci

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Senegal Milli Futbol Takımı'nın kadrosu belli oldu. Corendon Alanyaspor 'un Senegalli forveti Famara Diedhiou da kadroda yer aldı. Diedhiou; Senegal Milli Takımı kadrosunun açıklandığı canlı yayını, kulüp tesislerinde, takım arkadaşlarıyla birlikte cep telefonundan takip etti. Milli takıma davet alan golcü oyuncu, sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

SADIO MANE DE KADRODA

Bundesliga'da Werder Bremen ile oynanan maçta sakatlanan Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Sadio Mane'nin kadroda olması herkesi şaşırttı. Tecrübeli futbolcunun sağ fibulasında yaralanma olduğu ve Schalke ile oynanacak maçta yer almayacağı açıklanmıştı.

Senegal Teknik Direktörü Alio Cisse, Mane'nin son durumu için takım doktorunu gönderdiğini ve durumunu kontrol etmesini istediğini belirtti. Alio Cisse, "Durumu izliyoruz ve doktorlarımızdan birini onu değerlendirmesi için gönderdik. İyi haber şu ki ameliyata ihtiyacı yok. Durumunun 2-3 hafta içinde düzelmesini istiyoruz. Onu dışlamak istemedim." ifadelerini kullandı.

İŞTE SENEGAL MİLLİ TAKIMI'NIN DÜNYA KUPASI KADROSU

Kaleci: Edouard Mendy, Alfred Gomis, Seny Dieng

Savunma: Bouna Sarr, Saliou Ciss, Kalidou Koulibaly, Pape Abou Cisse, Abdou Diallo, Ibrahima Mbaye, Abdoulaye Seck, Fode Ballo Toure, Cheikhou Kouyate

Orta Saha: Pape Matar Sarr, Pape Gueye, Nampalys Mendy, Idrissa Gana Gueye, Moustapha Name, M.Loum Ndiaye, Joseph Lopy

Forvet: Sadio Mane, Ismaila Sarr, Bamba Dieng, Habib Diallo, Boulaye Dia, Famara Diedhiou