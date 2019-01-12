CS: GO sahnesinin sevilen isimlerinden FalleN, Bravado takımına yardım toplayabilmek için kendi kanalından canlı yayın yaptı.

MIBR kaptanı Fallen, maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren Bravado’ya destek olmak için ünlü isimleri konuk ettiği canlı yayın serisine başladı. Güney Afrika temsilcisi, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle oyuncularını turnuvalara götürememe ve bu ayın sonunda Güney Afrika’ya geri dönme gibi sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Güney Afrika’da herhangi bir sponsor ve maddi destek bulamayan ekip, sadece turnuva gelirleriyle ayakta durmakta oldukça zorlandı. Bu duruma kayıtsız kalmayan FalleN, Güney Afrika temsilcisine destek olabilmek için Twitch’te Brezilya’dan ve espor sektöründen ünlü isimleri konuk aldığı canlı yayın serisine başladı. Bu canlı yayınlarda elde ettiği tüm gelirleri de Bravado takımı için açılan fona aktararak büyük bir yardımda bulundu.

Güney Afrika’dan daha iyi başarılar elde edebilmek için Kuzey Amerika’ya taşınan Bravado ekibi, bunun meyvelerini de kısa sürede almıştı. Global sıralamada kısa sürede 25. sıraya kadar yükselen ekip, başarılı bir dönem geçirdi. Ancak arkasında maddi bir destek olmayınca Amerika’da yaşamakta zorlanan Bravado ekibi, yardım için bir fon da başlatmıştı.

Bu yardım ise ekibin Amerika’da kalma süresini arttırarak, sponsor ve maddi destek bulma şansını da yükseltecek. Ünlü esporcu FalleN, Twitch üzerinden yaptığı bu yardım yayınlarıyla büyük takdir topladı. (Playerbros)