Falette: Tek suçlu bizleriz
Devre arasında Fenerbahçe'ye katılan Simon Falette, Süper Lig'de üst üste yaşanan kayıpların ardından öz eleştiri de bulundu. Savunma oyuncusu, "Takımın bu halde olmasının tek suçlusu biz futbolcularız. Düzeltmek de bizlere düşüyor” ifadelerini kullandı.
Sarı-Lacivertliler’in ocak ayındaki tek transferi Simon Falette’ten öz eleştiri geldi. Gineli savunmacı, “Haftalardır ligde maç kazanamıyoruz. Bu durum bizi çok üzüyor. Takımın bu halde olmasının tek suçlusu biz futbolcularız. Düzeltmek de bizlere düşüyor” dedi. Falette, koronavirüs salgını nedeniyle herkesin korku dolu günler yaşadığını ancak hayatın devam ettiğini söyledi.