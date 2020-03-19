Falette: Tek suçlu bizleriz

Sarı-Lacivertliler’in ocak ayındaki tek transferi Simon Falette’ten öz eleştiri geldi. Gineli savunmacı, “Haftalardır ligde maç kazanamıyoruz. Bu durum bizi çok üzüyor. Takımın bu halde olmasının tek suçlusu biz futbolcularız. Düzeltmek de bizlere düşüyor” dedi. Falette, koronavirüs salgını nedeniyle herkesin korku dolu günler yaşadığını ancak hayatın devam ettiğini söyledi.