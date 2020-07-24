Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Monaco'dan büyük umutlarla transfer ettiği Radamel Falcao, Sarı Kırmızılılar'da gerek sakatlıkları gerekse de beklentilerin altında kalan performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı. Takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan dünyaca ünlü golcüyle ülkesi Kolombiya'dan ise flaş bir çağrı geldi.

Blu Radio'da yayınlanan Blog Deportivo programına katılan Faustino Asprilla, 34 yaşındaki santrforun iki yıllık daha mukavelesinin bulunduğu Cim Bom'dan derhal ayrılması gerektiğini ifade ederken şunları söyledi:

"Falcao'nun yaşındaki bir oyuncu futbolu güzel bitirmek ister. Ancak Galatasaray takımı ona bu konuda hiç yardımcı olmuyor. Falcao ligdeki 16 maçta 10 gol atmış ki bu çok iyi bir istatistik. Ne var ki takım başarısız olunca suç doğrudan onun gibi büyük bir figüre yükleniyor. Çünkü takımda ondan daha önemli biri yok. Bence Falcao, daha sakin bir lige gitmenin yollarını aramalı. Mesela MLS iyi bir tercih olabilir."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler