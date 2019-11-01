Galatasaray, başta Radamel Falcao’nun yaşadığı sakatlık olmak üzere, benzer problemlerin daha hızlı giderilmesi için teknolojik bir adım attı. Sarı-Kırmızılılar, yorgun adalelerin çabuk bir şekilde toparlanmasını sağlayan soğuk oda (lifecube) sistemini Florya’ya kurdu.

Avrupa’da hemen hemen tüm kulüplerde bulunan soğuk odaya, antrenman ve maçlardan sonra tüm futbolcuların girmesi artık zorunlu tutuluyor. Eksi 85 dereceye ulaşan sistem, performansa da katkı sağlıyor. Geçmişteki azotlu makinelerin aksine, bu yeni teknolojide sporcuların tüm vücutlarıyla makineye girip, soğuk havayı ciğerlerine çektikleri belirtiliyor.

3 dakika süren seans, sporcuların çabuk toparlanmasını sağlıyor. Falcao’nun transfer olduğu günden bu yana sistemi çok istediği de gelen haberler arasında.