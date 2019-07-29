Avrupa basınında Falcao-Galatasaray flörtüyle ilgili her gün birden fazla haber çıkarken, son iddia ise Fransa'dan geldi.

Yahoo Sport France'ın haberine göre; Galatasaray'la görüşmelere devam eden Radamel Falcao'nun menajeri Jorge Mendes, Sarı Kırmızılılar'dan 3 yıllık sözleşme ayrıca Kolombiya kulübü Millionarios'tan teklif gelmesi halinde de "sözleşme fesih" maddesi koyulmasını istedi.

Falcao'nun futbolu ülkesindeki Millionarios kulübünde bırakmak istediği biliniyor ancak yıldız oyuncu en az 1 sene daha Avrupa'da kalmak istiyor.







