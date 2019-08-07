Cimbom'un Radamel Falcao transferinde önemli bir gelişme yaşandığı öğrenildi. Fransız basını, Kolombiyalı golcüyü Galatasaray’a satmaya hazırlanan Monaco’nun, doğacak boşluğu doldurmak için Roma’da forma giyen Edin Dzeko’yu transfer etmeye hazırlandığını ve İtalyan Kulübü ile ilk temasın gerçekleştiğini ileri sürdü.

Fransızlar, Dzeko transferini bitirirse, Falcao’nun Sarı-Kırmızılı takıma gönderilmesi için önemli bir engel daha aşılmış olacak. France Football’da yer alan habere göre Monaco Teknik Direktörü Jardim, yeni sezonda takımına 4-4-2 sistemini uygulatmak istiyor ve bu nedenle de yeni bir golcü gelmeden Falcao’yu bırakmak istemiyor. Bu arada kulüpler arasında yapılan görüşmede Falcao için 3 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul eden Galatasaray yönetimi,bir taraftan Fransa’dan gelecek haberi beklerken bir yandan da parayı bulmak için gayret gösteriyor. Sarı-Kırmızılılar en geç önümüzdeki hafta başında bu transferi sonuçlandırmayı hedefliyor. (Star)