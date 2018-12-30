Falcao'nun Galatasaray transferinde son dakika!

Devre arasında kadrosuna golcü katmak için çalışan Galatasaray'a Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'dan kötü haber geldi. Kolombiyalı golcü için nabız yoklayan sarı kırmızılı ekip oyuncunun yüksek ücret istediği için gerçekleşmediği belirtiliyor.

30 Aralık 2018, Pazar 17:22
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Falcao'nun Galatasaray transferinde son dakika!

Hürriyet'te yer alan habere göre Galatasaray'ın çok istediği Monaco forması giyen dünyaca ünlü golcü oyuncu Falcao'nun transferinde pürüz çıktı. Kolombiyalı golcü için nabız yoklayan sarı kırmızılı ekip oyuncunun yüksek ücret istediği için gerçekleşmediği belirtiliyor.

Falcao'nun haklarını elinde bulunduran Fatih İlek Aspor'a yaptığı açıklamalarda transferde sorun olmadığını söylemişti.

"Monaco maaşını ödemek istemiyor"

Türkiye'de Falcao Galatasaray'a gelmez diyorlar.Galatasaray'a son 10 yılda birçok dünya yıldızı geldi.Galatasaray bunları yapamayacak bir kulüp mü? Ben Galatasaray'ın sponsor aradığını da biliyorum. Şu anda her şey iyi gidiyor. İnşallah önümüzdeki haftalarda güzel haberi veririz.

Rodallega'ya Türkiye'yi sordu!

Galatasaray yaz döneminde de Falcao'yu istedi. Ancak olmadı. Falcao dün Hugo Rodallega'ya, Türkiye'yi sordu. Monaco, Falcao'nun maaşını ödemek istemiyor. Burada tercihi Falcao yapacak.

Monaco ile sözleşmesi 2020 yılının Haziran ayında sona erecek Kolombiyalı golcü kulübünden yıllık 7 milyon Euro kazanıyor...

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