France Football'un yer alan habere göre; Son olarak Marsilya'ya evinde 4-3 mağlup olan Monaco'da Leonardo Jardim ismi tartışılmaya başlandı.

Radamel Falcao'nun ayrılmasının ardından kadroya birçok futbolcu katan fakat bir türlü beklenen oyunu ortaya koyamayan Monaco'da yönetim Jardim için toplanacak.

Ligin ilk 5 haftasında sadece 2 puan alabilen Monaco'da yönetimin yapacağı toplantıda Jardim'in durumu masaya yatırılacak ve bir karar alınacak.

Kırmızı beyazlılar, dün akşam Marsilya karşısında oynadığı iç saha maçını 4-3 kaybederken yenen basit goller eleştiri konusu oldu.

Monaco yaz dönemi kadrosuna Ben Yedder'i ilave etmiş, eski Fenerbahçeli Slimani'yi de rotasyona eklemişti.