Galatasaray’ın transferini sonlandırmak istediği Kolombiyalı futbolcunun, eşi ve üç kızıyla rahat yaşayacağı bir şehir aradığı ve Cim-Bom’un teklifinde bu detayın belirleyici olacağı öğrenildi. Yakın çevresine İstanbul’a soğuk olmadığını söyleyen yıldız golcünün Porto yerine sarı-kırmızılıları seçeceğini de dile getirdiği belirlendi.

Galatasaray’ın transferini sonlandırmak için yoğun çaba harcağı Radamel Falcao’nun, kendisine gelen tüm teklifleri masaya yatırdığı ve birkaç gün içinde kararını vereceği ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun, bu teklifler arasından en iyi parayı verene değil, öncelik verdiği başka bir konunun bulunduğu tespit edildi.

Monaco’da uzun yıllar eşi ve üç kızıyla birlikte mutlu bir yaşam süren deneyimli oyuncunun, bu rahatlığı arayacağı öğrenildi. Ailesinin rahat edeceği, çocuklarının eğitim sorunu çekmeyeceği bir şehirde yaşamak isteyen Kolombiyalı futbolcunun, teklifleri yapan takımlar kadar bu kulüplerin bulundukları şehirleri de dikkatle incelediği, detaylı bilgi topladığı belirlendi.

Milliyet Gazetesi, gelen teklifler arasında en çok öne çıkanlardan olan Galatasaray’ın teklifiyle ilgili Falcao’nun düşündüklerine ulaştı. Golcü oyuncunun, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak olmasını olumlu karşıladığı ve yeni sezonda kendisi açısından rekabetçi bir mücadeleye girmeye hazır olduğunu dile getirdiği belirtildi.

Ailevi nedenlerle İstanbul konusuna titizlikle eğilen futbolcunun, daha önce bizzat bulunduğu bir şehir olan İstanbul seçeneğini bu bağlamda dışarıda bırakmadığını yakın çevresiyle paylaştığı öğrenildi. Ayrıca Porto’dansa Galatasaray’ı seçmenin kendisi açısından daha iyi olacağı yönündeki görüşünü de dile getirdiği aktarıldı.

Dil-kültür sıkıntısı!

İspanya’nın Marca gazetesi de bu konuyu masaya yatıran bir haber yayınladı. Ailevi nedenlerin futbolcunun yapacağı tercihte önemli rol oynayacağı konusunda aynı paralellikte bir bilgi paylaşan gazete, dil ve kültür konularından dolayı Falcao’nun İstanbul’dan uzak duracağını öne sürdü. Copa America’ya katıldığından dolayı tatili uzayan oyuncu, Monaco’nun sezon öncesi kadrosuna alınmadı.

(Milliyet)