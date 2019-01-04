Falcao'nun acı günü!

Bir süre önce Galatasaray'in gündemine gelen Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun babası 61 yaşında vefat etti.

04 Ocak 2019, Cuma 10:45
- A +
Falcao'nun acı günü!

Tam adı Radamel Enrique Garcia King olan, Falcao'nun babasının perşembe günü Santa Marta'daki Mar Caribe Kliniği'nde öldüğü açıklandı.

Kolombiya'da yayınlanan El Heraldo gazetesinin haberine göre Garcia King'in ölüm nedeni beyinde meydana gelen kanamadan olduğu öğrenildi.

Falcao'nun babasının tenis oynarken fenalaşıp hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı öğrenildi.

Kolombiyalı futbolcunun babasının cenazesi için Monaco'dan izin alarak ülkesine gitmesi bekleniyor. 

Falcao bir süre önce Galatasaray'ın transfer gündemine gelmiş ancak Monaco cephesi oyuncunun takımda kalacağını açıklamıştı(CnnTürk)


 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.