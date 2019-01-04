Tam adı Radamel Enrique Garcia King olan, Falcao'nun babasının perşembe günü Santa Marta'daki Mar Caribe Kliniği'nde öldüğü açıklandı.
Kolombiya'da yayınlanan El Heraldo gazetesinin haberine göre Garcia King'in ölüm nedeni beyinde meydana gelen kanamadan olduğu öğrenildi.
Falcao'nun babasının tenis oynarken fenalaşıp hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı öğrenildi.
Kolombiyalı futbolcunun babasının cenazesi için Monaco'dan izin alarak ülkesine gitmesi bekleniyor.
Falcao bir süre önce Galatasaray'ın transfer gündemine gelmiş ancak Monaco cephesi oyuncunun takımda kalacağını açıklamıştı(CnnTürk)