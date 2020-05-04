Koronavirüsü salgınıyla mücadeleye maddi destek sağlamak isteyen futbol dünyasının yıldızları, sağlık kuruluşlarına yardım için harekete geçti. Aralarında Iniesta, Paulo Dybala, Virgil van Dijk ve Luka Modric gibi birçok yıldızın yer aldığı isimler, #TheBiggestGame (En büyük oyun) adı verilen kampanyaya formalarıyla katıldı. Her oyuncu, kariyerindeki önemli bir maçta giydiği kendi koleksiyonundaki formayı kampanyaya bağışlıyor ve bu formalar üzerinden oluşturulan ilk 11’ler birbirleriyle en fazla yardımı toplamak için yarışıyor. Katılımcılar, her forma için 5’er Euro’dan başlayarak bağışta bulunabiliyor. En çok bağışı yapanın formayı kazanma şansı o oranda artıyor. Falcao’nun yanı sıra Trabzonspor’dan Sosa ve Başakşehir’den Caiçara da kampanyada yer aldı.

‘Bu forma çok özel’

Kampanyaya Galatasaray adına ilk kez sahne aldığı ve galibiyeti getiren golü attığı Kasımpaşa karşılaşmasında giydiği formayla katılan Radamel Falcao, “Bu benim için özel bir forma çünkü bunu gol attığım ilk maçımda giymişti. Hep birlikte bu yardımları yükseltebiliriz. Umarım bize katılırsınız” dedi. Kolombiyalı forvet, formasından elde edilecek geliri de ülkesindeki Santa Marta şehrinde bulunan Universitario Mendez Barreneche Hastanesi’ne bağışlamaya karar verdiğini açıkladı.