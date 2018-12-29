Falcao'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket!
Monaco'nun dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao bir süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde. Kolombiyalı yıldız eski takım arkadaşı Fernando Reges'in Instagram'da yaptığı Galatasaray paylaşımını beğendi. Bu hareket Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı...
Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı yaşanıyor... Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü bir süredir Sarı-Kırmızılı takımın transfer gündeminde. Falcao'nun Türkiye haklarını elinde bulunduran temsilcisinin paylaşımları girişim olabileciğinin sinyallerini vermişti.
Transfer cephesinde bunlar yaşanırken Falcao'dan taraftarı heyecanlandıracak bir adım geldi. Golcü futbolcu Galatasaraylı futbolcu Fernando Reges'in Instagram'dan paylaştığı şampiyonluk kutlaması fotoğrafını beğendi.
Fernando Reges ve Falcao 2009 - 2012 yılları arasında Porto'da beraber oynamıştı. İkili 2009 yılında Porto formasıyla Braga'ya karşı UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmışlardı.