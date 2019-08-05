Galatasaray’ın merakla beklediği Radamel Falcao transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Monaco’nun, Sampdoria ile oynadığı hazırlık maçının ardından geleceğiyle ilgili konuşan Falcao, takımdan ayrılacağının sinyallerini net şekilde verdi, üstü kapalı Aslan’ın teklifini de doğruladı.

Falcao, “Monaco, bana sözleşme uzatma teklifinde bulunmadı. Sözleşmemin bitmesine 1 yıl kaldı ve iyi teklifler geliyor. Geleceğimi ve ailemi düşünmem gerekiyor. Durumun bir an önce çözüme kavuşmasını diliyorum. Yönetimle ilgili ayrılık sürecinde bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Monaco ile iyi ilişkilerimiz var. Kulübü anlıyorum ve onlar da beni anlıyor. 33 yaşındayım ve kendim için en iyi kararı vermeliyim” dedi.

Valencia ilgilenmiyor

Kulüpten bedava ayrılmak için ocak ayını beklemeyi düşünmediğini vurgulayan tecrübeli futbolcu, “Hayır, şu anda iyi teklifler var. Başkan kalmamı istiyor ama dediğim gibi sözleşmemin bitmesine 1 yıl kaldı ve ailemi düşünmeliyim. Kariyerim için çok önemli teklifler aldım” ifadesini tekrarladı. En iyi teklifi Galatasaray’ın yaptığı konuşulan Falcao ile Valencia’nın herhangi bir teması olmadığı da gelen haberler arasında yer alıyor.