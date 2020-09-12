Galatasaray'ın sahasında Gaziantep FK ile oynadığı maçta adeta Falcao fırtınası esti. İlk 45 dakikayı Galatasaray 3-0 önde geçerken bir tanesi penaltıdan olmak üzere iki gol atan Falcao, Emre Kılınç'ın golünde de pası veren oyuncu oldu

Falcao geçen sezon istediği kadar süre alamamış ve oynadığı 16 maçta 10 gol atıp 1 asist yapmıştı. Falcao böylece Süper Lig'de toplamda 17 maçta 12 gol - 2 asistlik performansa ulaştı

Falcao Süper Lig kariyeri

Maç: 17

Gol: 12

Asist: 2